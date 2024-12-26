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健康 > 杏林動態

獲TNN認證！ 嘉基新生兒醫療照護網絡揭牌

2024/12/26 18:31

嘉基新生兒醫療照護網絡揭牌，兒童醫學部醫師林嘉玲（右至左）、王姿婷、黃琳淇、嘉基副院長楊正三、義大醫院教授林其和、嘉基醫師吳宗祐、陳志成等出席見證。（記者王善嬿攝）

嘉基新生兒醫療照護網絡揭牌，兒童醫學部醫師林嘉玲（右至左）、王姿婷、黃琳淇、嘉基副院長楊正三、義大醫院教授林其和、嘉基醫師吳宗祐、陳志成等出席見證。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義基督教醫院獲得台灣新生兒醫療照護網絡（簡稱TNN）認證，今揭牌率先成為嘉義地區TNN合作醫院，是推動新生兒醫療照護新里程碑；未來服務範圍涵蓋嘉義、雲林及北台南，提供更完善低體重、早產新生兒照護服務。

嘉基副院長楊正三、義大醫院兒童醫學部教授林其和等人今出席揭牌儀式，林其和是TNN重要推動者之一，他表示，這將讓嘉義地區新生兒看照護水準邁向新高峰，讓更多家庭享受優質的醫療資源。

楊正三說，新生兒照護能力與品質，被認為是衡量先進國家醫療水平重要指標，嘉基2022年正式加入台灣新生兒醫療照護網絡，持續精進醫療技術，提供安全、優質的醫療服務；新生兒醫療照護網絡掛牌，將落實提升新生兒醫療服務的承諾，同時展現嘉基在醫療體系的重要地位，未來將持續與TNN合作，推動新生兒醫療創新發展，以全心全意的態度，為每一位新生命的健康未來而奮鬥不懈。

嘉基新生兒科醫師吳宗祐表示，透過醫療照護網絡，能提升急、重、難、罕新生兒的醫療照護。（記者王善嬿攝）

嘉基新生兒科醫師吳宗祐表示，透過醫療照護網絡，能提升急、重、難、罕新生兒的醫療照護。（記者王善嬿攝）

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