8月新制將上路！3次免費心理諮商擴大 語音轉手語系統上線

衛福部將於8月推出多項新制，心理健康司將擴大實施「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供符合條件的國人3次免費心理諮商機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部即將於8月推出多項新制，針對國人心理衛生與社福相關措施方面，心理健康司將擴大實施「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供符合條件的國人3次免費心理諮商機會，另社會及家庭署也與數位發展部合作，推出手語視訊轉譯服務，預計約14萬聽語障者受益。

針對心理健康新制，心理健康司長陳亮妤指出，今年8月1日起至2025年12月31日期間，已編列3.36億預算，預計針對15到45歲民眾，每人3次免費心理諮商，鼓勵有心理諮商需求的青壯世代勇於求助，促進個人正向成長，並加強高風險個案醫療，粗估可有19.3萬人次受惠。

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此外，陳亮妤表示，今年除擴大心理諮商方案實施對象外，也提供視覺化的網路地圖，供民眾查看可預約的諮商院所，今年迄今已有500餘家院所完成簽約，推測後續還會陸續擴增，但為確保諮商院所原先已在諮商中的個案不受影響，限制機構一週提供12人次青壯世代心理健康支持諮商方案服務。

至於社會及家庭署與數位發展部合作推出的手語視訊轉譯服務，社家署身心障礙福利科科長吳宜姍指出，為協助聽語障民眾聯絡私人事務時的電話通訊需求，該署與數位發展部合作開發APP「手語視訊轉譯」，在週一到週六期間、上午6時至7時提供協助，國定假日則沒有服務。

吳宜姍說，聽語障民眾可使用APP聯繫手語轉譯中心，通過文字或視訊告知服務人員需求，再由服務人員協助聯繫相關餐廳、醫療院所或服務單位，聯繫進行三方通話，而後續提供服務的單位可以通過服務專線電話02-7755-0101，轉接聽語障民眾的個人專屬分機，聯繫到本人。

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