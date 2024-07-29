健康網》擁抱不完美！ 快樂育兒從停止「比較」開始

心理師指出，每天花一些時間欣賞育兒帶給你快樂的事，讓心中的幸福感倍增，更能面對挑戰；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對孩子脫序行為，忍不住破口大罵，但事後卻好後悔，甚至認為自己沒有善盡父母職責？台北市童伴心理治療所所長蔡百祥指出，在育兒過程中，犯錯相當正常，世界上沒有完美的父母或家庭，而擁抱不完美的第一步是「放棄不切實際的期望」。每個人有自己的育兒方式，建議停止將自己與其他父母進行比較。

蔡百祥在臉書粉專「蔡百祥臨床心理師」發文表示，在育兒的道路上，我們希望讓孩子更快樂，無論是吃得營養，適度的學習與活動，都是為孩子著想。然而，世界上沒有完美的父母或完美的家庭，在育兒過程中犯錯相當正常，如果心裡還是有所芥蒂，可以試試轉換想法。

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育兒5招 多吃一口菜也值得慶祝

●放棄不切實際的期望：擁抱不完美的第一步是「放棄不切實際的期望」。人們經常將自己與其他父母進行比較，其實，我們更應該專注於自己的育兒方式。沒有標準育兒方法，只有最適合自己與孩子的方法。

●接受犯錯：每個人都會犯錯，父母也不例外。我們會說一些令自己後悔的話、會失去耐心、也會為做錯決定而懊惱不已。重要的是，從錯誤中吸取教訓並繼續前進。不要沉溺於過去的錯誤或為此自責。相反地，專注於如何改善，才能做得更好。

●專注正面：育兒充滿了挑戰，但也充滿了快樂和回報。每天花一些時間欣賞育兒帶給你快樂的事：像是孩子邁出第一步、從學校畢業等。專注於這些積極的快樂小事，讓心中的幸福感倍增，更能面對挑戰。

●慶祝小勝利：不要等到重大里程碑才慶祝。相反，每天都能慶祝小勝利，連多吃一口青菜都可以來個擊掌。這樣的慶祝，能更讓你保持動力、維持積極性。

●尋求支持：有時，育兒會讓人感到孤立和不知所措。試著告訴另一半，或者跟家人還有朋友聊聊，舒緩心中的憂愁。也許聽聽大家的建議，也能獲得不錯的方法。

蔡百祥認為，擁抱不完美並不是放棄育兒目標，而是體會就算起起落落，也不會影響對孩子的愛。應該從愛出發，放下育兒的壓力和內疚，更專注享受與孩子的時光，並創造永恆的回憶。

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