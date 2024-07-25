健康網》美青少年自覺缺父母心理支持 學者：父母須改觀

美國針對青少年心理健康做調查，發現在被調查的1200人中，自覺能獲得父母親心理支持的青少年僅1/4。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國青少年的心理健康危機，近期被廣受討論，這幾乎已成為疫後全球須共同面對課題。有研究指出，美國青少年表示，自己感受到總是能獲得父母支持的感覺，僅有1/4。反之，多數的父母大多認為自己有給孩子支持。專家提醒，青少年若未獲得妥善的情緒支持，產生憂鬱與焦慮情緒的風險增加；大人好好陪伴青少年，是最佳解法。

外媒《CNN》報導，美國國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）於2021年到2022年對約1200名12到17歲兒童與父母做全國性調查。研究者認為，父母給他們更高的社會與情感支持，然孩子們的感受，未達到同樣標準，甚至接收不到；這可能會低估青少年對社會情感支持的需求。

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參與研究的克拉克大學（Clark University）發展心理學家暨高級研究學者阿內特（Jeffrey Arnett）認為，青少年經常思考自己的身分等議題，但是不會與父母分享。「青少年正在學著獨立，因此與父母談論自己的感受，顯得困難。」

阿內特表示，青少年一邊學著獨立，仍在情感上部分依賴父母。「他們正在長大，但很多方面，他們還是孩子。」青少年若沒有獲得情緒的支持，焦慮與憂鬱發生率為有獲得支持者的3倍。而未趕到支持的青少年，約有2/3有睡眠品質不佳的問題，感到支持的青少年約有1/3。同時近14%未感到支持的青少年表示，他們的健康狀況不佳，生活滿意度較低；反過來，有被支持的青少年，健康狀況，生活滿意度較佳。

心理學者達穆爾（Lisa Damour）表示，當青少年帶著擔憂到成年人面前，所尋求的是成年人提供穩定的依靠，並且引導青少年思考。若成人只是提供建議、指導，有時青少年只會覺得問題確實很糟糕，而沒有解決效果。「父母在第一時間多想要提供建議或指導，不過青少年需要的是同情與安慰。」

阿內特表示，成人花點時間與青少年溝通，相當重要，在社群時代尤其如此。達穆爾表示，「讓青少年感到被傾聽與理解，是成年人能做的最佳辦法。」

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