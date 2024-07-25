健康網》看完《腦筋急轉彎2》後 這樣與孩子聊情緒

《腦筋急轉彎2》上映後不僅票房長紅，討論更是熱烈。（翻攝自YouTube）

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再創紀錄！《腦筋急轉彎2》正式登頂影史全球最賣座動畫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕動畫電影《腦筋急轉彎2》頻創票房紀錄，目前全球票房突破14.62億美金，超越2019年《冰雪奇緣2》，成為影史全球最賣座動畫；同時劇中角色的境遇，也讓不少觀眾熱淚盈眶。家長在帶孩子觀影後，孩子也許還想與家長聊聊這部電影。諮商心理師耿寧提供幾個方向，幫助家長與孩子共同討論這部片，獲得更多啟發。

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耿寧在粉專「象家園心理諮商所」表示，看完電影後，孩子可能會有好多疑問想和爸爸媽媽一起討論，下面提供大家幾個方向可以延續電影中的內容，繼續和孩子沈浸在動畫世界中學習。而討論的態度通常會鼓勵家長保持接納和開放的態度，而非評價或批判的，讓孩子在認識自己的過程中，能夠在一個可以安全表達自己的空間。

●媒材的協助

耿寧表示，許多時候除了言語上的討論，也可以試著使討論的內容更加具體，讓孩子摸得到、看得到，可以幫助孩子理解正在討論的內容，因此很鼓勵可以一起動手做一些作品，讓動畫裡的概念能夠出現在孩子眼前。

推薦的媒材是輕黏土、無毒黏土或是任何孩子習慣塑形的媒材（例如：積木、用作畫的方式）皆可，可以引導孩子製作出屬於自己的情緒小夥伴，並且可以鼓勵孩子創作出電影外的情緒，增加多元性，一方面可以繼續延伸電影的內容，一方面多了黏土的媒材，也可以增加趣味性及自我創作的獨特性。

●善用孩子獨特作品引導討論

耿寧說明，製作出角色後，也可以利用角色協助孩子辨識於不同情境時的情緒和如何適當表達。若沒有上面的作品也沒有關係，可以在日常生活情境中，使用電影中角色人物模擬的方式幫助，孩子能夠辨識自己的情緒狀況，進而練習如何適當表達情緒。

引導的字句可以非常多元開放，可以舉一些簡單發生過的情境，或是孩子正在經歷的事件情境（例如：和好朋友吵架、得到了一個獎勵很開心等），提供孩子一個空間和機會感受情緒和自己的關係，根據孩子的年紀，使用的方法可以再調整成適合的語句。耿寧提供引導的語句參考：

「他們中你覺得誰最常出現啊？」

「他們通常什麼時候會出現呢？」

「他長這樣有什麽特別的原因嗎？」

「你有最喜歡誰嗎？為什麼？」

「你去上學／在家的時候，誰最常出現？」

「你和小美吵架的時候，會是誰出來呀？」

●島嶼對孩子的意義

耿寧表示，若是很善於言語討論的孩子，或是年紀較大的青春期孩子，也很推薦電影中「島嶼」的概念，可以陪伴孩子一起聊聊屬於感受到自己的島嶼群有哪些，這些島嶼對他的意義是什麼，長什麼樣子？是大還是小？有一些什麼樣的變化？都是可以進行的方向。

島嶼的討論會更廣闊，可能從對同儕關係的期待和自己充滿熱情的興趣，都會是可以一起討論的主題，藉由這樣的討論除了可以幫助孩子更了解自己，也可以幫助家長更了解孩子的自我概念。

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