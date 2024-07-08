健康網》長期焦慮、睡不好小心「壓力胖」 醫授3招健康瘦身

壓力胖主要有5大徵兆，分別為腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人的一生都在跟各種情緒為伍， 「小宙初日診所」肥胖專科暨家醫科醫師楊智雯提醒，長期被焦慮主控大腦，不只影響情緒，體重也會失控！因此對抗壓力胖 ，應適時補充營養素（維生素B6、B12）、培養排解壓力的樂趣，以及擁有充足的睡眠。

楊智雯表示，在過去看診經驗中，因為焦慮導致「壓力胖」的個案不在少數，10個個案中，可能就有3個屬於壓力胖，而壓力胖主要有5大徵兆，分別為腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控。出現這些症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，為焦慮情緒找到宣洩出口。

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減重醫師分享靠做家事 克服情緒性進食壞習慣

楊智雯指出，我們一生都在跟各種情緒為伍，學生時期的課業焦慮、青春期焦慮、進入職場的焦慮、對金錢的焦慮、對成家立業的焦慮，這些都是壓力源之一。而她也曾因家庭事業兩頭燒，家中零食櫃曾一度塞滿各種口味洋芋片，一天可吃上3、4包。直到發現衣服越來越緊，還被親友提醒情緒變得易怒與敏感，才開始戒除情緒化進食的壞習慣。

後來她改以做家事、收納整理作為情緒出口，「看到灰塵都被掃出來就覺得鬆一口氣」，讓情緒與體態逐步恢復穩定。

做家事、收納整理有紓壓效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

34歲科技主管飲食、睡眠失衡 1年暴增20公斤體重

楊智雯說，臨床上，有一位34歲的科技業男性，3年前結婚，很快地就成為新手奶爸，臉上也開始掛著幸福黑眼圈，家庭生活幸福美滿。今年喜上加喜，職場表現亮眼，被拔擢升任部門主管，常需要在半夜跟國外的廠商開視訊會議。在長期睡眠不足的狀況下，腎上腺功能開始失衡，飲食上，總是以能優先取得的食物為主，泡麵、洋芋片、可樂成為快速補充體力的補給品。內外壓力疊加下，1年內體重暴增20公斤，還被同事戲稱為「熊仔」。

漢堡、炸雞、可樂等容易快速取得的食物易 發胖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

楊智雯透過腸道功能與荷爾蒙檢測，用科學化的數據加上飲食調整，協助這名科技男找到紓壓的管道，降低壓力荷爾蒙的影響，體重在一個月內穩定下降4%，也更知道該怎麼吃對食物，守護健康。

醫解析壓力胖2大主因 5大徵兆

壓力為什麼讓人發胖？楊智雯醫師解釋有二大主因：

●長期壓力會刺激皮質醇分泌。高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環。

●持續的壓力會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

楊智雯提醒，「壓力胖」其實有5大徵兆：腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控。出現這些症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，為情緒找到宣洩出口。

適時補充營養素 睡眠充足及適當紓壓不可少

楊智雯指出，對抗壓力胖，重拾快樂好心情，有3招小撇步：

●適時補充營養素，例如維生素B6、B12是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶。

●培養排解壓力的興趣，如爬山、看書。

●擁有充足的睡眠才不會造成惡性循環。

楊智雯醫師指出，對抗壓力胖有3招，分別是適時補充營養素 睡眠充足及適當紓壓。（楊智雯提供）

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