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今年全國首例！ 高市新增1例境外屈公病例

2025/01/07 17:25

高市新增1例屈公症！成為114年全國首例境外移入確診病例。（衞生局提供）

高市新增1例屈公症！成為114年全國首例境外移入確診病例。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（7）日宣布1月4日新增1例屈公症病例，也是114年高市首例屈公症境外移入確診個案，經疫調發現個案為20多歲印尼籍船員，於1月3日自印尼入境，在機場被篩檢出發燒體溫過高，隨即住院觀察，經疾管署公布檢驗結果確診屈公病。

衛生局表示，疾病管制署統計資料顯示，113年度屈公症確診案分別為全國20例、本市4例，皆為境外移入個案；一直到今（114）年度屈公症國內本土確診病例累計0例、境外移入確診病例1例，就在高雄市境內。

衛生局指出，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。

高市府呼籲民眾若前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，如有疑似症狀儘速就醫，主動告知醫師活動史；高市透過中央與地方共同合作，即時轉銜至醫院住院觀察，未進入社區，有效阻斷境外病毒於社區傳播的風險。

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