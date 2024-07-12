健康網》「阿焦」讓人心驚驚！ 藥師：正確用藥度難關

當壓力無法承受（右，取自shutterstock），恐產生心悸、呼吸困難、坐立難安等症狀，如同被「阿焦」（左，索尼提供）掌控。（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熱映電影動畫《腦筋急轉彎2》讓許多人感同身受，電影中主導焦慮情緒的「阿焦」佔據大腦控制台，讓主角萊莉的身體產生出各種焦慮的症狀，並且進一步產生恐慌症。小花藥師花逸修指出，人生中難免遇到讓人極度焦慮的時刻，甚至會產生心悸、呼吸困難、坐立難安等症狀，建議接受正確的就診與用藥指導，可以幫助度過難關。

緊張、焦慮 隨時可能發生

小花藥師花逸修在IG「小花藥師花逸修 社區藥局筆記」發影片指出，在現實生活中，壓力無所不在，青春期有同儕焦慮、升學焦慮，成年後職場、生活、金錢也都會成為壓力來源，也讓民眾對於心理諮商、精神科藥物的需求增加。這些焦慮與壓力若沒有好好處理，就可能進一步產生各種身心症狀，包含心悸、呼吸困難、坐立難安等，嚴重的會失眠或是影響工作與生活。

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花逸修說，許多民眾對於身心科就診或精神科藥物仍抱有刻板印象，礙於外界眼光不敢去就醫，其實當我們沒辦法好好承受這些壓力時，可以尋求醫療人員的建議，透過評估後合理使用相關藥物，幫助我們度過難關。

藥師指出，當壓力無法承受時，可以尋求醫療協助，經評估合理使用相關藥物度過難關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

常見的抗焦慮藥物

至於常見的抗焦慮藥物有哪些？花逸修表示，當我們感受到焦慮、心悸的時候，醫師通常會開的精神科藥物包含：心律錠、血清素類、腎上腺素類以及鎮定劑。

他指出，協助減緩心悸的藥物以心律錠劑（Propranolol）最常見，這類的藥物幫助減緩心跳，同時也會被拿來治療高血壓、心絞痛、預防偏頭痛，因此若有服用心血管藥物或甲狀腺功能異常者，都需要跟醫師進一步討論。

醫師也常開增加血清素或腎上腺素的藥。這類的藥通常要吃2至4週才會看得出效果，而剛開始吃的時候比較容易有副作用產生，所以剛開始吃藥的時候會比較辛苦，但不用擔心，身體會慢慢習慣這個藥。

而最常聽到的鎮定劑，他解釋，這類藥的特性是效果很快，適合用在容易不舒服或是比較不好入睡的時候使用，因為它能夠很快的讓你的大腦冷靜下來。

花逸修表示，精神科藥物可以幫助我們度過難關，在醫師的正確用藥指導之下，搭配心理諮商或其他輔助治療包含運動或保健食品，當我們改變生活、消除或適應壓力來源之後，就可以逐步減藥，不需要吃一輩子。

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