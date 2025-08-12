林口長庚醫院推衛教活動 盼為男性建立攝護腺癌防線

林口長庚紀念醫院院長陳建宗呼籲全民關心男性健康。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林口長庚紀念醫院今（12日）、明在龜山區復健大樓1樓大廳舉辦「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」活動，由檢驗醫學科提供多項癌症篩檢與健康篩檢服務外，2天的中午1點，還有泌尿科醫師講解攝護腺癌的診斷與治療副作用處理講座，期能增加民眾對攝護腺癌的認識。

林口長庚表示，根據國民健康署統計，攝護腺癌是本土男性癌症發生數第3位、死亡數第6位，其中2022年新診斷超過9000 例、死亡1830 例，10年發生率成長近一倍，且25%病患確診時，已屬局部晚期或轉移期。

林口長庚院長陳建宗呼籲全民關心男性健康，以「關心、諮詢、篩檢」3步驟，為男性建立癌症防線，「關心」是應關心男性出現夜尿次數增加、排尿異常、血尿或骨骼疼痛時，須警覺並主動就醫，「諮詢」為建議50歲以上或45歲具有家族史者男性，與泌尿科醫師討論攝護腺相關檢測的利弊等，「篩檢」則指經專業評估後，進行攝護腺特異抗原檢測等。

民眾參與「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」活動。（林口長庚提供）

