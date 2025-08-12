自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

林口長庚醫院推衛教活動 盼為男性建立攝護腺癌防線

2025/08/12 11:04

林口長庚紀念醫院院長陳建宗呼籲全民關心男性健康。（林口長庚提供）

林口長庚紀念醫院院長陳建宗呼籲全民關心男性健康。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林口長庚紀念醫院今（12日）、明在龜山區復健大樓1樓大廳舉辦「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」活動，由檢驗醫學科提供多項癌症篩檢與健康篩檢服務外，2天的中午1點，還有泌尿科醫師講解攝護腺癌的診斷與治療副作用處理講座，期能增加民眾對攝護腺癌的認識。

林口長庚表示，根據國民健康署統計，攝護腺癌是本土男性癌症發生數第3位、死亡數第6位，其中2022年新診斷超過9000 例、死亡1830 例，10年發生率成長近一倍，且25%病患確診時，已屬局部晚期或轉移期。

林口長庚院長陳建宗呼籲全民關心男性健康，以「關心、諮詢、篩檢」3步驟，為男性建立癌症防線，「關心」是應關心男性出現夜尿次數增加、排尿異常、血尿或骨骼疼痛時，須警覺並主動就醫，「諮詢」為建議50歲以上或45歲具有家族史者男性，與泌尿科醫師討論攝護腺相關檢測的利弊等，「篩檢」則指經專業評估後，進行攝護腺特異抗原檢測等。

民眾參與「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」活動。（林口長庚提供）

民眾參與「父親健康攝護腺衛教講座與健康篩檢」活動。（林口長庚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中