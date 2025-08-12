健康網》主餐進食要吃對時間 醫：代謝力加倍

德國研究指出，越晚吃飯，血糖不易控制，肥胖與糖尿病風險就越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕太晚吃飯會影響血糖和代謝能力？耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文引述1篇德國研究指出，不只吃飯的內容和速度重要，什麼時間點吃飯也可能帶來關鍵性的影響，越晚吃飯，脫離自身生理時鐘，血糖越不易控制，肥胖與糖尿病風險就越高。

越早吃完飯 血糖控制效果越好

2025年6月1篇發表於《eBiomedicine》的德國研究分析了89位健康雙胞胎的進食時間與血糖代謝，記錄了他們5天的飲食與睡眠，並做了葡萄糖耐受測試（OGTT）。

結果顯示，越早吃完一天所需之一半熱量（熱量中點），胰島素敏感性越好；反之，越晚吃主餐，尤其又與自己的生理時鐘不合時，空腹胰島素、胰島素阻抗、BMI、腰圍都會受影響，導致肥胖與糖尿病的風險增高。

許嘉珊進一步說明，人有自己的「生理時鐘」，而這個時鐘（chronotype）會影響我們一天中的代謝能力。舉例而言，早上身體代謝效率高，適合吃主餐；晚上身體進入休息模式，這時若還吃進一堆食物，消化與控糖能力都變差，結果就會帶來許多對健康不良的影響。

規律進食助代謝 夜貓子可彈性調整

許嘉珊從此研究歸納出5個結論：早餐一定要吃，而且要吃好吃飽，可佔一天30%熱量；午餐是主餐最佳時機，不要讓晚餐變最大；晚餐提早吃，且最好在晚上7點前結束；避免消夜；每日固定作息與吃飯時間，有助於代謝穩定。

她說，也不需因此感到壓力，可以觀察一下自己的作息屬於哪種。習慣早睡早起的人，自然就建議早點吃飯；若是習慣晚睡晚起、天生是夜貓子的人，吃飯時間和睡覺時間有遺傳傾向，時間的彈性度就可以拉得比較晚。

但她提醒，依然不建議在已經預計休息的時間才吃飯，可以透過養成習慣來調整，慢慢把主餐往早上移，對身體健康有多項促進效果。

