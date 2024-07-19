健康網》每一種情緒都有意義 心理師：調節情緒從接納開始

心理師指出，每一種情緒都有其存在意義，唯有接納自己的各式各樣的情緒，才能調節、整合它們。（迪士尼提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜怒哀樂是人們熟知的4種情緒表現，皮克斯動畫電影續作《腦筋急轉彎2》，將常見情緒擬人化，無論是前作憂憂或續作阿焦，通常是我們排斥的負面情緒，而諮商心理師劉胤含認為，每一種情緒都有其存在意義，唯有接納自己的各式各樣的情緒，才能調節、整合它們。

劉胤含在臉書專頁「心之所向-劉胤含諮商心理師」發文表示，很多時候總是希望負面情緒趕快離開，卻發現越想推開它們，它們黏得越緊，正是因為情緒都是有跡可循，難過、沮喪、失落等負面情緒，是在提醒我們正處於什麼樣的狀態，急著想趕走，它們就會越想「求關注」。

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劉胤含說，每個情緒都有它存在的意義與功能，例如：憂鬱時，可能代表有些事情讓我們感到難過、沮喪、受傷；焦慮時，可能代表我們正面臨某些挑戰或威脅；生氣時，可能代表著有些事情不順利或感到很不認同，這些負面情緒都有它想告訴的訊息，若我們只想排除它，反而無法了解我們內在的感受，更別提調節負面情緒。

劉胤含建議，處於負面情緒時，不用急著驅趕它們，相反地，該試著去理解它、接納它存在的事實。這不代表我們應該被負面情緒控制，而是認識它們是此時內在的一部分。接納意味著無須花費力氣排除負面情緒，同時能釐清自己，內心反而能產生一種平衡、穩定的感覺。

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