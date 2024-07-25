育兒仰賴3C保姆 當心語言發展遲緩

▲家長應盡可能陪孩子一起看電視等3C產品，並且針對電子螢幕提供的說話、唱歌、跳舞等內容與孩子互動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳書農

▲3歲以下幼兒獨自看3C卡通，會有語言訓練不足的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳書農）

上班好累，回家還要搞定吵吵鬧鬧的2歲小妞，張太太（化名）總讓女兒自己看電視或電腦的卡通節目，這樣小妞安靜了，自己也有喝茶、滑手機的放鬆時間；殊不知這正在養成1個語言訓練不足的兒童，值得家有幼兒的家長們注意。

衛福部建議 2歲以下兒童避免看螢幕

已經有許多的研究證實，孩童如果較早暴露在語言或對話的環境，對他們的語言、社交情緒、智商與大腦的發展，都有正向的幫助。孩童會從父母或照顧者與他們對話的神情、發音、音調、口腔與嘴唇運動的方式等發展自己的語言系統。因此，孩童使用螢幕會減少這些互動，學界稱之為「科技干擾（technology-based-interference, technoference）」。

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《美國醫學協會期刊－兒科》（JAMA Pediatrics）是兒科領域排名第1的期刊，於今年3月發表了一篇在澳洲進行的研究。研究人員在2018-2021年中，對220個只擁有1位小孩的家庭，使用先進的語音與電子噪音識別儀器，記錄幼童的螢幕使用時間、家庭語言環境、幼童聽到四周的人的詞語數量，一天記錄16小時，在1-3歲每6個月記錄一次。

研究發現，幼童年齡越大，科技干擾影響越顯著。尤其是3歲幼童每多使用螢幕1分鐘，少聽到大人說6.6個字，幼童發聲減少4.9次，大人與幼童的對話則減少1.1次。

這項研究的3歲幼童平均每天使用螢幕2小時52分鐘，等於每天大約會少聽到1000個字，自己發聲減少800次，大人與小孩的對話則減少200次！

目前衛生福利部建議2歲以下兒童應避免看螢幕，2歲以上則1天不超過1小時。不過，要求每個家庭都遵照衛福部的建議顯然不切實際，那我們能怎麼做呢？或許，我們可以嘗試「互動性共視（interactive co-viewing）」，大人針對電子螢幕提供的說話、唱歌、跳舞等內容與幼童互動，協助幼童將其與日常生活連結，也能提供一些在關閉螢幕之後的遊玩方式。

互動性共視 針對螢幕內容與幼童互動

良好且豐富的語言環境除了對幼童本身語言發展有正向助益，也能幫助他們更順利地適應學校與團體生活。所以，試著盡量減少螢幕使用，家長多跟寶貝好好說話吧！

（作者為彰化秀傳紀念醫院小兒心臟科醫師）

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