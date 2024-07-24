健康網》洗澡蹦出靈感？ 心理師曝3原因：大腦竟比工作時活躍

心理師表示，大腦在進行不需太多注意力的例行事項時，會採用「預設模式網路」，此時腦部活動模式會連結腦中十幾個區域，比起專注做事時更活躍；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕原本百思不得其解的問題，苦惱一整天，卻在洗澡時突然蹦出好點子？台北同伴心理諮商所所長余佳容解釋，國外專家發現，浴缸、床、巴士，是3個最容易靈感爆發的地點，並歸納出原因，像是預設模式網路，也就是大腦進行例行事項時，腦部活動會比起專注做事時，更加活躍。另外，安靜獨處、放鬆與壓力減輕，也有助於思考。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，美國華盛頓大學心理學家沙爾發現，浴缸、床、巴士，是3個最容易靈感爆發的地點，其中浴缸榮獲靈感爆發地點的第1名，可以發現，從事放空單調的活動，就是最容易靈光乍現的時刻。原因如下：

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●預設模式網路（default mode network）：人的大腦在進行不需太多注意力的例行事項時，會採用「預設模式網路」，此時腦部活動模式會連結腦中十幾個區域，比起專注做事時，更加活躍。

●安靜獨處有助思考：洗澡時是一個相對安靜、無干擾的時刻，有助於大腦專注於內在的想法和感受，從而促進靈感的湧現。

●放鬆與壓力減輕：洗澡是1個放鬆身心的活動，能夠減輕壓力和焦慮。當身體處於放鬆狀態時，大腦中與創意相關的區域也更容易活躍，有助於想法湧現。

余佳容提到，從以上原因可知，創意領域的工作者，通常都特別需要散步、神遊、放鬆，以助於大腦激發創意。因此下次需要靈光一閃時，不妨嘗試一些簡單適合放鬆神遊的活動！

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