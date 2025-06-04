自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情升溫 新北上週門、急診近9千人次就診

2025/06/04 14:55

新冠疫情持續升溫，新北市衛生局提醒民眾落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手。（衛生局提供）

新冠疫情持續升溫，新北市衛生局提醒民眾落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新冠疫情持續升溫，新北市上週門、急診就診人次為8976人，比前一週上升54.9%，其中有53人重症。衛生局呼籲民眾落實防疫基本功，符合資格者盡快接種疫苗，提升保護力。

衛生局長陳潤秋今（4）日在市政會議指出，新北市新冠疫情這週持續上升，與全國趨勢一致，上週門、急診就診8976人次，比前一週上升54.9%，和去年同期的4506人次比較，增加約1倍。截至目前為止，新北累計有53例重症，當中65歲以上長者、慢性病患者居多，且9成以上未接種疫苗。

陳潤秋說，民眾應落實防疫基本功，勤洗手、戴口罩，到醫院、診所或長照機構建議戴口罩，生病不上班、上課，新北市200多家合約醫療院所可施打疫苗，高風險族群接種疫苗6個月以後可打第2劑。

此外，陳潤秋表示，快篩試劑由中央配置到便利商店和連鎖藥局，包含三大超商、全聯都已經配送到達；7-eleven、全家可以用超商APP線上查詢庫存量，衛生局每週都會更新社區藥局的快篩試劑數量，方便民眾查詢是否可以購買，抗病毒藥物也是每週由中央配置到衛生局、核心藥局，再配送到醫療院所或藥局，另外，市府隨時監測醫療量能，目前轄內醫院急診沒有因為新冠病毒而壅塞的狀況。

市長侯友宜說，端午節連假過後，新冠疫情再度上升，防疫基本功要做好，如有症狀盡速快篩，新北市到目前為止快篩試劑量能足夠，但疫苗接種情況不熱絡，呼籲符合資格者盡速接種疫苗；最近適逢學校畢業典禮，群聚狀況頻繁，教育局應提醒學校防疫事宜，確保孩子們的身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中