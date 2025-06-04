新冠疫情升溫 新北上週門、急診近9千人次就診

新冠疫情持續升溫，新北市衛生局提醒民眾落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新冠疫情持續升溫，新北市上週門、急診就診人次為8976人，比前一週上升54.9%，其中有53人重症。衛生局呼籲民眾落實防疫基本功，符合資格者盡快接種疫苗，提升保護力。

衛生局長陳潤秋今（4）日在市政會議指出，新北市新冠疫情這週持續上升，與全國趨勢一致，上週門、急診就診8976人次，比前一週上升54.9%，和去年同期的4506人次比較，增加約1倍。截至目前為止，新北累計有53例重症，當中65歲以上長者、慢性病患者居多，且9成以上未接種疫苗。

請繼續往下閱讀...

陳潤秋說，民眾應落實防疫基本功，勤洗手、戴口罩，到醫院、診所或長照機構建議戴口罩，生病不上班、上課，新北市200多家合約醫療院所可施打疫苗，高風險族群接種疫苗6個月以後可打第2劑。

此外，陳潤秋表示，快篩試劑由中央配置到便利商店和連鎖藥局，包含三大超商、全聯都已經配送到達；7-eleven、全家可以用超商APP線上查詢庫存量，衛生局每週都會更新社區藥局的快篩試劑數量，方便民眾查詢是否可以購買，抗病毒藥物也是每週由中央配置到衛生局、核心藥局，再配送到醫療院所或藥局，另外，市府隨時監測醫療量能，目前轄內醫院急診沒有因為新冠病毒而壅塞的狀況。

市長侯友宜說，端午節連假過後，新冠疫情再度上升，防疫基本功要做好，如有症狀盡速快篩，新北市到目前為止快篩試劑量能足夠，但疫苗接種情況不熱絡，呼籲符合資格者盡速接種疫苗；最近適逢學校畢業典禮，群聚狀況頻繁，教育局應提醒學校防疫事宜，確保孩子們的身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法