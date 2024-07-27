正視父母身心疾患 預防「殺子後自殺」事件

▲如果覺得壓力大到難以承受時，一定要記得求助，讓自己的決策不要受身心疾病所干擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

數月以來，殺子後自殺的故事，時不時佔據新聞版面，父或母難以面對各種壓力、選擇結束自己的生命時，也將孩子一同帶向死亡。

親友應留意憂鬱症、急性精神病

每個孩子都是寶，孩子擁有自己的生命權，即使是父母也無權剝奪他們的生存。早年稱呼這種案件為「攜子自殺」，好像孩子也欣然同意赴死。然而年幼的孩子通常是受控制之下無辜的被害者；為了凸顯這類事件的悲劇和犯罪本質，近年已改稱「殺子後自殺」或「殺子自殺」（filicide-suicide）。

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在家庭經濟惡化、或是家庭變動、伴侶衝突之下，如果父或母保有傳統家庭觀念（孩子是隸屬於父母的），可能產生殺子自殺的意圖。而過去文獻也顯示，父母殺子自殺背後可能出於不同心理動機：

●雙親觀點的「利他主義」：自己選擇自殺、同時認為孩子沒有自己會孤苦無依，為防止孩子沒爹娘照顧、而痛下殺手，忽略了孩子有其自己的生命與未來，這樣的「利他」其實僅是「自我」的想法。

●報復伴侶而殺子：伴侶關係衝突時，為了懲罰另一半、讓對方懊悔，或想讓對方感受到被剝奪所愛的痛苦。

●不想要孩子：常發生在剛有新生兒的家庭中、或是持續有兒虐事件的家庭中。

尋求社福安全網協助 建立支持系

許多研究亦點出，殺子自殺事件中，父母常受精神疾病影響，特別是憂鬱症、或有幻聽妄想的急性精神病。除了政府社會福利安全網之外，好好預防、治療精神疾病，也能預防殺子後自殺。多管齊下，預防悲劇憾事發生！

對親友來說，關注產後母親心理調適、鼓勵有憂鬱症狀的父母尋求衛生專業幫助、及承諾給予必要育兒支援，都能建立良好支持系統。對個人來說，維持規律作息、充分休息減壓，不要畏懼求助、與專業人員討論自己憂鬱或自殺的想法，讓自己的決策不要受身心疾病所干擾。

如果已經使用身心科藥物，切忌未經徵詢醫師意見而任意停用，早日復原，能有智慧面對多重生活挑戰。

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

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