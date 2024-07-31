南投去年通報青少年自殺逾千人次 家長應多關注

南投縣去年通報青少年自殺逾千人次，社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕依據衛生福利部統計，青少年自殺通報比率逐年攀升，南投縣去年通報案件數即達1206人次，通報最多的年齡層為15至19歲占10.4%，自殺原因又以情感及人際問題占49.0%最多，已成為影響家庭和社會的重要公共健康問題，不容忽視，南投縣衛生局呼籲家長多關注小孩情緒及行為變化，一旦心理健康出現問題務必尋求專業心理諮商，避免悲劇發生。

南投縣衛生局指出，許多青少年在面臨學業壓力、家庭問題、人際關係困擾等多方面挑戰時，感到無法承受而選擇了極端手段，家長應密切注意青少年的情緒起伏、行為變化，特別是顯示出自殺意圖的警訊，例如長期的情緒低落、突然的行為改變、對未來失去希望、頻繁談論死亡或自殺、以及與家人和朋友的疏離等，如果發現這些警訊，應及時尋求專業幫助。

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南投縣衛生局強調，南投縣社區心理衛生中心提供個人和家庭心理諮商、心理健康宣導和講座等多樣化的心理健康資源服務，且為提供可近性服務，13鄉鎮市衛生所及2處社區心理衛生中心均提供免費心理諮商服務，另衛生福利部提供的「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，也將於8月1日起開始實行，每人有3次免費心理諮商，民眾若有任何心理健康或精神醫療需求，可洽詢南投縣社區心理衛生中心：南投區049-2202662、竹山區049-2631925。

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南投縣衛生局呼籲家長應注意青少年情緒及行為變化，如常提自殺就應多關注，陪伴度過情緒風暴。（南投縣衛生局提供）

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