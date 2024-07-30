健康網》楊勇緯無緣獎牌 醫：若未支持鼓勵恐毀人才

台灣選手楊勇緯於敗部復活戰中敗給日本選手永山龍樹，無緣獎牌。（記者陳志曲攝）

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奧運》楊勇緯無緣爭銅 賽後落寞沉默

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柔道男神楊勇緯原被視為奪牌希望，然在男子60公斤級8強落敗，且在敗部復活賽時，被對手以外割拿到半勝，最後無緣爭奪銅牌。而楊勇緯難掩落寞，婉拒訪問；他的粉專隨後湧入大量支持留言。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇提醒，即使背負奪牌使命的選手落敗，我們仍要給他們支持與鼓勵，因為「不這麼做的話，將自己摧毀人才。」

楊勇緯（前白衣者）今年奧運在8強賽和敗部復活賽接連落敗，難掩失落。（資料照）

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」分享，為什麼沒得牌的奧運選手，我們更要支持他？因為「不這樣做，是我們自己在摧毀人才。」姜冠宇分享期刊《Front Psychol 2019》一份心理師刊登過的研究，談運動員遇上失敗，引發的情緒困擾，包含：自我批評和自我懲罰等負面反應。這些在未來，可能導致運動員減少參與運動的意願。

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姜冠宇說明，研究提到，心理上的挫折和壓力可能會減少他們的運動量，並對長期健康產生影響。情緒恢復的成本如此之大，是需要很多自我同理的治療方式介入。「當然我們都是成人，心裡的難過也不會表現出來，選手也是。沒有表現出來，不代表沒事。如果你還想看到未來更多能拿到榮耀的選手輩出，你後續的支持，對他的恢復來說也是很關鍵。」

同時，姜冠宇問讀者「你以前有沒有類似的經驗？」下課同學相約打球，在球場表現不佳，被笑、被排擠，長大之後就發誓心裡再也不碰此類運動。但是姜冠宇強調，這反應是不必要的！只要換一個環境、換一群人，可能就改善了。

姜冠宇提醒，運動的真諦，是帶給自己自信和健康。當然受到外在的肯定會更好，奧運的每一位選手都值得尊敬。「不是因為他們承載國人的期望，而是他們每一天都在求進步、訓練超越自己。沒有跟他們同等努力的，沒有任何資格嫌棄選手的言語動作。相信任何比賽，都是讓我們更熱愛運動，成功或失敗都沒關係，互相鼓勵，一起彼此為自己超越極限而喝采。」

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