健康網》蒸類港式點心熱量大公開 營養師點名3款「油」點高

小籠包每顆76大卡，油脂4.9克，在蒸類港式點心中算是有點油。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕港式飲茶在台深受不少民眾喜愛，其中港式點心更是容易讓人一口接一口，停不下來。營養斯楊斯涵分享8種蒸類港式點心熱量，像是蝦餃、燒賣、腸粉等，雖然相比起菠蘿油、西多士類點心熱量更少，且熱量跟醣量都屬於「綠燈區」；但她特別指出，魚翅餃、珍珠丸及小籠包油脂含量稍高，需要特別注意。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享港式點心熱量圖鑑，熱量前3名依序為每顆珍珠丸87大卡（見下圖）、小籠包76大卡及魚翅餃60大卡；此外，腸粉每個50大卡，醣卻有7.8克，屬於8種食物中最高。

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楊斯涵分享8種港式點心醣量、熱量、油脂。（圖擷取自楊斯涵臉書「楊斯涵營養師的美味生活」）

糖友不只算醣量 油脂也要注意

另，楊斯涵提醒糖尿病患，要注意碳水化合物量（醣量）而非熱量，1份醣=15克碳水=1/4碗飯， 知道自己醣量1餐能吃幾份醣後，如：1餐可以吃2份醣=30克碳水，以蝦餃或小籠包而言，大約6粒，但是小籠包的油脂總量，會是蝦餃的2.5倍。而高油脂食物會讓血糖在第3到4小時仍持續升高，所以糖友注意總醣量，也須注意食物的油脂量。

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