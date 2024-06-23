健康網》別怕堅果油脂高！ 營養師曝3款減肥也能吃

劉怡里營養師指出，有鹽烘焙堅果，入菜調味也是不錯的選擇；示意圖。（資料照）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕堅果的營養價值甚高，適合當成三餐的好油脂來源，也可以當成點心來吃，但超量也可能導致肥胖問題。營養師劉怡里提醒，適量吃堅果能維持心血管健康、預防心血管疾病。如果真的很愛吃堅果又怕胖，建議可以選擇南瓜子、葵花子、瓜子，1天約1湯匙最健康。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文指出，堅果是屬於6大類食物分類中的油脂類，衛生福利部國民健康署「我的餐盤」中也建議每天都要攝取1份堅果種子，大約是開心果15顆、花生10顆、腰果5顆、核桃2顆、黑白芝麻粉4茶匙，如果是綜合堅果，大約抓1份就是1湯匙。適量吃還能維持血管健康，預防心血管疾病。

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下午吃更好 提振精神穩血糖

劉怡里提到，堅果的營養價值甚高，富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維、鋅、鎂、鐵、銅、錳、硒等礦物質，還有類黃酮、白藜蘆醇等抗氧化的植化素，適合當成三餐的好油脂來源，也可以當成點心來吃，但是都要計算在每日的油脂中，否則超量恐導致肥胖。

劉怡里指出，減肥者可以選擇南瓜子、葵花子、瓜子等3種堅果，1份約1湯匙。因為體積小、顆粒數變多，可以慢慢咀嚼，油脂本來就可以增加飽足感，適量吃可以維持血管健康，預防心血管疾病。臨床上，她通常建議減重族群在下午茶食用，因堅果中的營養素可以提振精神，又可以延緩血糖上升，有助減重成功。

7祕訣健康吃 取代烹調用油不過量

健康吃堅果有學問，劉怡里也整理幾項祕訣如下：

●多樣性的烘焙無鹽堅果最健康。

●有鹽烘焙堅果可以入菜當調味。

●放冷藏避免發霉產生黃麴毒素。

●分裝成小包裝儲存較安全。

●1天約1湯匙最健康。

●可以取代烹調用油。

●減肥飢餓時可以選擇南瓜子。

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