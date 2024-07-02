健康網》夏天熱「暑」人 糖友吃冰別忘測血糖

衛教師指出，糖友可以適量吃冰，但在食用前一定要先測血糖，估算醣量和胰島素的劑量；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫來襲，各大商家紛紛推出冰淇淋優惠衝買氣，不過若是糖尿病患者，往往會在吃冰慾望與控制血糖間陷入天人交戰。糖尿病衛教師林冠怡指出，糖友可以適量吃冰，但在食用前一定要先測血糖，並提到，若是一天內有注射多次胰島素，需要計算好胰島素劑量，吃完冰再驗一次，確保自己估算的份量、藥物等是否需要再調整。

林冠怡在臉書粉專「講糖-林冠怡衛教師 談糖尿病大小事」發文指出，若是只有吃降血糖藥物者，吃冰前應先測血糖；當血糖都正常時，買醣量較少的冰淇淋或與人共享；並記得下一餐的醣要記得扣掉，同時別忘了要測吃完冰淇淋後的血糖。

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她比喻，這概念就像預計每天餐費是300元，中午花了200元，其他餐就一定要少花，控制經費不超支。

她也提醒，當血糖已經超標時，需要暫時避免吃冰淇淋，改喝冰涼水。因為這時再吃含糖食物，只會讓血糖更高，讓身體更不舒服；此外，在攝氏38度的高溫天氣下，將戶外遊戲改成室內活動，一樣有活動，但卻能讓身體舒爽些。

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