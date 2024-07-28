健康網》糖友打胰島素會變胖？ 醫師：怕的是胰島素阻抗

醫師表示，長效胰島素有助穩定吸收蛋白質、增長肌肉，一型糖尿病減重千萬不要完全不打胰島素；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為第一型糖尿病很難應付，尤其是想要減重的時候。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，長效胰島素可以讓你整天穩定吸收蛋白質、增長肌肉，短效胰島素則是負責應付飯後的碳水化合物吸收。怕的是天天高碳水，導致「胰島素阻抗」，胰島素打的單位得增加。

胰島素 幫助吸收蛋白質

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享個案，一名第一型糖尿病的學員回診，一週內瘦了2%純脂肪。他說，很多糖友困擾於打太少胰島素怕血糖飆高，打太多又怕低血糖，其實只要會打胰島素，一型糖尿病就像近視一樣：戴上眼鏡就沒事了。

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蕭捷健表示，胰島素是身體必需的荷爾蒙，不只幫助吸收碳水化合物，很多人不知道它還能幫助吸收蛋白質。所以吃低碳飲食或是輕斷食，千萬不要完全不打胰島素。長效胰島素可以讓你整天穩定吸收蛋白質、增長肌肉，短效胰島素則是負責應付飯後的碳水化合物吸收。

醫師指出，天天吃高碳水化合物，久了就會有胰島素阻抗，導致胰島素注射單位得增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

碳水循環飲食 有助控血糖

「我們怕的是『胰島素阻抗』」一型糖尿病也會。蕭捷健解釋，整天坐著不動，天天吃高碳水化合物，久了就會有胰島素阻抗，原本打10單位就有效果，現在可能要打20單位才行。他建議，利用碳水循環安排碳水化合物的攝取，再配合適量的胰島素，就能好好控制血糖，還能減少胰島素阻抗，這樣就不用打那麼多胰島素也能增肌減脂了！

蕭捷健表示，計算每天吃多少碳水化合物，該打多少胰島素，再根據血糖變化來調整，很快就能抓到訣竅，胰島素阻抗改善後，打的胰島素就會越來越少。二型糖尿病甚至有機會改成只吃藥就能控制，發病4年內還有機會完全好轉。

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