健康網》食道發霉是什麼？ 醫曝「這感染」致死率高達40％

醫師表示，「食道念珠菌感染」又名「食道鵝口瘡」，念珠菌（candida）是真菌或黴菌。所以常有醫師會簡單跟病患說，食道念珠菌感染就是「食道發霉」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有一名60歲男性，本以為是單純的胃食道逆流，但因胃酸逆流以及胸口不適一個星期了，故前往消化內科就診，主治醫師朱家聲做胃鏡檢查後發現，疑似是「食道念珠菌感染」又名「食道鵝口瘡」，於是當下做了切片檢查，患者回診確定後就可以用藥了。

朱家聲在臉書粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」發文表示，念珠菌（candida）是真菌或黴菌。所以常有醫師會簡單跟病患說，食道念珠菌感染就是「食道發霉」。白色念珠菌感染，常見於人類皮膚、消化道及泌尿生殖道，如果是嚴重的全身性感染，致死率甚至可以高達40%；而食道念珠菌感染症狀有，胃酸逆流、消化不良、胸口不適等，大部分患者只需要短期療程即可治癒。

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朱家聲提到，食道念珠菌感染最常見的症狀是胃酸逆流，還有消化不良、噁心、胸口不適、吞嚥困難等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

白色念珠菌感染

朱家聲指出，白色念珠菌（Candida albicans）感染，是最常見的念珠菌感染。它是一種能造成伺機性感染的真菌，常見於人類皮膚、消化道及泌尿生殖道。平常與人類共生，但是在人體免疫力不好的時候，它會伺機快速生長而造成疾病。

朱家聲說，它造成的感染部位可以是，口腔、食道、陰道等局部粘膜，有時候也會造成嚴重的全身性感染，如果是嚴重的全身性感染，致死率甚至可以高達40%。免疫力低下的慢性病患者（如糖尿病患者、癌症患者、愛滋病患者等）、長期使用類固醇或免疫抑制劑患者、長期服用廣效型抗生素、酗酒等，都是容易感染念珠菌的族群。

食道念珠菌感染

朱家聲提到，食道念珠菌感染（Esophageal candidasis），最常見的症狀是胃酸逆流，其他的症狀還有，消化不良、噁心、胸口不適、吞嚥困難等。但其實一半以上的感染者，可能都感覺不到明顯的症狀。需要進行胃鏡加上切片檢查才能確診。確診後需要使用口服抗黴菌藥治療，大部分患者只需要短期療程即可治癒。

他表示，治療好短期的念珠菌感染之後， 解決潛在病因也是非常重要的！這涉及了糖尿病的管理、長期藥物的調整、生活習慣的改善等。解決潛在病因，才能從根本預防念珠菌再次感染、復發。

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