健康網》情緒也會胃食道逆流！ 中醫教「這樣做」舒緩

雲品中醫診所院長彭意雯表示，無論是家庭或工作上所帶來的情緒壓力，都可能會阻礙腸胃功能的正常運作；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常胃食道逆流怎麼辦？雲品中醫診所院長彭意雯表示，無論是家庭或工作上所帶來的情緒壓力，都可能會阻礙腸胃功能的正常運作。因此，想改善火燒心，除以疏肝解鬱、健脾消積的藥物治療，日常也應舒緩壓力、三餐定時定量、勿過飢過飽、睡前2小時勿進食、勿穿過緊衣物、避免刺激物及難消化、會增胃酸分泌的食物。

彭意雯在臉書粉專「雲品中醫診所」發文指出，胃食道逆流是現代人所苦惱的常見疾病之一，會出現心口灼熱（俗稱火燒心）、胃嘈雜、胃悶脹、胃酸上逆（咽喉泛酸）或喉中有異物感等現象，也可能引發咳嗽、胸悶等症狀，病症可輕可重，多發於生活忙碌、壓力大、緊繃的都市人，嚴重影響生活品質。

請繼續往下閱讀...

彭意雯表示，肝屬木，主情緒、壓力；脾屬土，主腸胃功能、消化液分泌的正常與否。臨床上常見胃病是由情緒壓力所致，也就是中醫所說的「肝木剋脾土」，因為生活的緊張及壓力，而造成自律神經失調，阻礙腸胃蠕動、消化液分泌，或是因匆忙中用餐，無法好好咀嚼，都會增加腸胃負擔、影響消化，而造成胃食道逆流現象。

治療以疏肝解鬱、健脾消積

彭意雯強調，治療上以疏肝解鬱、健脾消積的藥物治療，如逍遙散、柴胡疏肝湯、保和丸等，有時也佐以針灸治療。但還需從情緒壓力的解除來治本，才能真正根除由情緒引起的反覆火燒心。適當的消除壓力，如打坐、運動、瑜伽、聽音樂等，都可舒緩自律神經系統。

彭意雯指出，除了情緒所引起的火燒心，便秘、暴飲暴食、過度飢餓、吃消夜等也可能引發。因為人體消化道，從口腔到食道、胃、腸，至肛門為同一條管道，若下方阻塞貨有往上頂的壓力，也會造成食道逆流。束腹、塑身衣、太緊的褲子、內衣所造成的壓迫，懷孕時胎兒往上頂也可能造成火燒心，因此解除壓力，症狀也就會緩解。

彭意雯提醒，胃痛、胃悶、火燒心、胃炎等問題，治療時間可長可短，有的狀況治療數週或1-2週可治癒，但有的疾病是需長期治療，已達到體質改變及鞏固，方可不再復發。所以對於胃不好者，食物的挑選、治療扮演重要角色。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法