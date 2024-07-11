健康網》火燒心伴隨咳嗽 中醫列3類型+4穴位緩解

中醫指出，部分患者則是常在吃飯時狼吞虎嚥，食物未充分咀嚼就吞下，增加了胃的消化負擔；圖為情境照。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱加上情緒壓力大，小心胃食道逆流上身，有時還會伴隨喉嚨痛、咳嗽等症狀。中醫師曾宜萱指出，常見3大類型火燒心，包括：情緒壓力導致肝胃不和、咀嚼不確實導致食滯停積、天生脾胃虛弱，分享舒緩4穴位，包括：內關穴、足三里、中脘穴、太衝穴。

曾宜萱在粉專「曾宜萱 美學中醫師 美容減重成長健康門診」表示，夏至過後天氣越來越炎熱，頻繁的高溫影響下許多病患反映越來越常胃食道逆流，有時還會伴隨喉嚨痛、咳嗽等症狀，你知道嗎？其實這就是俗稱的火燒心。

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常見3大類型火燒心

●情緒壓力導致肝胃不和：許多病患的胃食道逆流，其實都是由精神情緒引起的。尤其是性格較急、壓力過大、情緒緊張的人，容易肝氣鬱結，使腸胃蠕動變慢，影響消化。建議可以利用中藥進行全方位的調理，達到疏肝解鬱、放鬆心情的效果；建議情緒壓力，導致肝胃不和的民眾，培養愛好與休閒活動，讓精神適時紓壓。

●咀嚼不確實導致食滯停積：部分患者則是常在吃飯時狼吞虎嚥，食物未充分咀嚼就吞下，增加了胃的消化負擔。應盡量避免難消化或較酸的食物，如：柚子、鳳梨等。建議可攝取秋葵、山藥等食物，有助於腸胃道黏膜生成；建議咀嚼不確實，導致食滯停積的民眾，吃飯時要細嚼慢嚥，保持規律的用餐時間，用餐七分飽為原則，不要吃太飽。

●天生脾胃虛弱需對症下藥：有些患者因為長期胃病或天生脾胃較虛弱，容易頻繁發生胃食道逆流，需特別注意生活飲食，多食用健脾益胃、益血補氣的中醫食療法，如果有嚴重胃食道逆流狀況，建議尋求專業醫師協助，以免症狀加重；建議天生脾胃虛弱，需對症下藥的民眾，避免油炸、辣味與刺激性食物，如巧克力、甜食、咖啡、氣泡飲料等，飲食要清淡，睡前至少兩小時不再進食，避免胃酸逆流。

火燒心舒緩4穴位

●內關穴：手腕內側，向上約三指寬。

●足三里：小腿前外側，外膝眼下三寸。

●中脘穴：肚臍上方四寸處。

●太衝穴：腳背大拇指與第二腳趾間凹陷處。

中醫分享，舒緩火燒心4個穴位。（擷取自曾宜萱臉書）

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