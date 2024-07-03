不吃藥就「火燒心」 小心「巴瑞特食道」

成大醫院胃腸肝膽科謝名宗醫師，替50歲的陳先生診斷，發現他罹患巴瑞特食道。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕50歲的陳先生長期受到胃酸逆流至喉嚨的困擾，被診斷為巴瑞特食道，但一旦服藥時間不對或漏掉服藥一天，就會迅速發作。經過詳細評估和討論，成大醫院胃腸肝膽科謝名宗醫師為他進行射頻燒灼術和內視鏡抗逆流手術，2個月後，陳先生的巴瑞特食道幾乎消失。

巴瑞特食道（Barrett's esophagus）是一種由胃酸逆流（GERD）長期刺激引起的病變，其特點是食道內部黏膜細胞變異，這種細胞變異被認為是一種前癌症病變，可能增加食道腺癌的風險，該病症狀可能包括頻繁的胃灼熱和胃酸逆流、吞嚥困難和胸痛，但約有一半的患者可能沒有明顯的胃酸逆流症狀。

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謝名宗醫師說，台灣胃食道逆流的發病率已接近30%。胃食道逆流不僅對日常生活造成不便，還可能引發食慾不振、失眠和注意力不集中，嚴重時甚至可能導致食道潰瘍、巴瑞特食道，甚至食道癌。

在治療胃食道逆流方面，氫離子阻斷劑一直扮演重要角色，能顯著改善症狀並預防巴瑞特食道的惡化。隨著內視鏡技術的發展和進步，現今射頻燒灼術能有效去除巴瑞特食道病灶。

2024年美國胃腸病學會的指引建議，儘量採用射頻燒灼術，去除巴瑞特食道細胞病變的病灶。此外，內視鏡抗逆流手術可在胃部高位處進行電燒或黏膜切除，改善胃食道逆流的症状，在藥物治療無效的情況下，手術成功率達到60到70%，這兩項手術都是全身麻醉的內視鏡手術，術後大多能快速恢復。

謝名宗醫師提醒，儘管手術能顯著改善胃食道逆流症狀和巴瑞特食道，維持健康生活習慣仍然非常重要。

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