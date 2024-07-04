健康網》壓力肥10大特徵一次看！ 中醫教按壓6穴位緩解

中醫師提醒，肥胖不可忽視，可能引發糖尿病、高血壓、高血脂、等慢性疾病，讓健康亮起紅燈；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕​生活壓力追著跑，放假總想吃高熱量食物撫慰身心靈，害體重、腰圍增加！中醫師表示，若出現暴飲暴食、愛吃刺激性食物、大肚腩明顯、情緒煩躁、月經不規則、頭暈、睡眠品質差、胃部不適，以及排便不暢時，可能是壓力肥找上門，可藉由按壓百會、風池、陰陵泉、勞宮、神門、太衝6穴位改善。

肥胖易引發慢性疾病 不可忽視

何謂壓力肥胖？中醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文說明，當身體長期處於壓力下，分泌壓力荷爾蒙「腎上腺皮質醇」使人想透過大吃舒緩壓力，容易將攝入熱量轉變成脂肪，囤積在腹部及臀部。不只如此，也會分泌神經肽Y，會導致食慾增加及傾向高熱量食物，儲存脂肪，並容易推基於腹部。

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肥胖不可忽視！中醫師強調，其可能引發糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、冠心病與尿酸痛風等慢性疾病，讓健康亮起紅燈，因此藉此整理壓力肥特徵：

●暴飲暴食：吃很多又容易餓，或是明明不餓但一直嘴饞想吃。

●愛吃烤、炸、辣等刺激性較高，或是肥甘厚味（油膩、甜品、味道濃厚，熱量高）的食物。

●腰、腹、臀部肥胖，大肚腩明顯。

●情緒煩躁：易緊繃，胸悶，呼吸不暢，深呼吸可緩解。

●月經不規則，出現經前緊張症候群、乳房脹痛、頭痛，以及情緒起伏大等。

●頭痛頭暈，肩頸處痠痛緊繃。

●睡眠品質差：入睡時間延長，睡眠品質不好，醒後疲憊。

●胃部不適：胃食道逆流、胃潰瘍、胃出血，口乾苦臭，泛酸噯氣，胃嘈雜感，常覺胃脘悶痛。

●排便不暢：大便硬結或黏膩。

中醫師分享，6大穴位按摩位置。（圖取自臻觀 / 澄觀中醫診所臉書專頁）

長期壓力 易害頭暈、眠差「肝氣鬱結」

中醫如何治療、看待壓力肥？中醫師提及，中醫觀點中，肝主疏泄，具有疏通、調達全身氣機作用，若長期處於壓力、煩躁下，產生頭暈、胸悶、眠差等「肝氣鬱結」症狀。若經常攝取烤、炸、辣類測熱食物，導致胃火熾盛，胃火越旺越容易有飢餓感，進而吃下更多食物，且常伴隨口渴、大便秘結。

中醫師進一步分析，多數人購買炸物時，一定會搭配冰涼飲料，脾主運化，若脾功能受影響，水份布散則會出現問題，導致濕氣、痰飲的產生，容易導致水腫發生。出現壓力時，可透過穴位按摩改善，以指腹緩慢施力按壓，每處3-5分鐘，每天進行1-2次，隨時隨地都可按壓：

●百會：緩解腦內壓力。

●風池：祛風解表、清利頭目。

●陰陵泉：健脾祛濕、行氣消腫。

●勞宮：清心瀉熱涼血、安神和胃。

●神門：調節自律神經、鎮定安神。

●太衝：清熱利膽、調節全身氣機。

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