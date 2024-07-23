健康網》長期胃酸逆流恐變癌 營養師教9招：BMI≧24快減重

營養師指出，肥胖者的胃內壓力較大，BMI值≧24的人應透過適當方式減重，降低腹壓；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣平均每4人中就有1人受胃食道逆流所苦。營養師李婉萍指出，若食道長期被胃酸刺激，恐演變為食道癌。對此，她分享預防9點防治策略：避免高油高甜食物、不吃太飽或太快、避開菸酒、調適生活壓力、吃飽不立刻躺下、床頭抬高、不穿過緊衣物、留意天氣、健康減重，尤其BMI值≧24的人，應適當減輕體重，以降低腹壓。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，若出現氣喘、胸痛、咳嗽超過兩週沒好，或出現口水過多、慢性咳嗽、咽喉異物感或睡眠障礙，有可能是胃酸逆流作祟。長期胃酸逆流可能演變成食道癌，常見症狀包括：吞嚥疼痛和吞嚥困難、未刻意控制體重的情況下體重減輕、貧血或有血便、糞便呈深黑色等腸胃道出血現象、胸痛等。

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營養師指出，若出現氣喘、胸痛、咳嗽超過兩週沒好等症狀，很有可能是胃酸逆流作祟；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

調整生活型態 防治胃食道逆流

李婉萍提醒，按照醫囑服藥加上調整生活型態，可以有效防治胃食道逆流，例如以下方法：

●忌甜食、避油膩：胃和食道交接處的「賁門」會受飲食內容影響，其中甜食和油脂含量高的食物吃下肚，賁門會變鬆使胃酸逆流。

●不要吃太飽、不要吃太快：吃得太多太急，胃部壓力瞬間過大也會讓胃酸往上跑，用餐宜7、8分飽即可。

●避菸酒：這兩個危險因子，都容易使食道括約肌變得鬆弛。

●學習調適生活壓力：過於忙碌、壓力太大的人，自律神經不穩定的情況下，會對腸胃蠕動造成影響。

●天氣變化要小心：當氣候溫差太大，也會影響自律神經的運作，季節交替時自己需多留意。維持排便順暢：長期便祕不順，也會向上擠壓到胃部，誘發胃食道逆流。平時應多吃高纖食物、多喝水。

●健康減重：肥胖者的胃內壓力較大，BMI值≧24的人應透過適當方式減重，降低腹壓。

●床頭抬高：將床頭處的床腳墊高15到20公分，但不宜堆疊枕頭來墊高身體，恐造成落枕。

●勿穿過緊衣物：穿著緊身衣或緊身褲，同樣會增加腹部的壓力。

●吃飽勿立刻躺下、睡前3小時勿進食。

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