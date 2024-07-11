健康網》胃食道逆流恐釀失眠 醫提醒5招調生活作息

失眠問題向來困擾不少人，而胃食道逆流也可能造成失眠。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到失眠原因，不少人會先聯想到躺在床上滑手機，或是攝取過量咖啡因等。實際上腸胃道疾病也可能造成失眠。消化內科主治醫師朱家聲表示，胃食道逆流與失眠經常相互影響，形成惡性循環；朱家聲同時提出5個改善胃食道逆流的小方法。

朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」說明，胃食道逆流和失眠有著很密切的關係，且兩者經常相互影響，形成惡性循環。

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有胃食道逆流的病患可能會因為夜間症狀加劇。平躺後症狀變嚴重使入睡變得困難；或是睡到一半的時候，因為胃酸逆流而導致睡眠中斷 ，一定要坐起身症狀才會比較舒緩；長期的胃食道逆流也可能引發焦慮或是壓力 ，進一步也會干擾睡眠。

當然失眠也會反過來導致胃食道逆流症狀變得更嚴重，失眠會讓壓力荷爾蒙（例如：皮質醇）的分泌增加，影響消化功能，加重胃食道逆流；再來失眠者可能會因失眠而養成不良的生活習慣，例如：白天攝取過多的咖啡因、利用酒精助眠、睡不著所以多吃了宵夜等，這些習慣都有可能會刺激胃酸分泌，惡化胃食道逆流。

想減少影響，朱家聲建議，調整生活習慣是第1步。

●避免在睡前3小時進食；

●減少咖啡因、酒精、辛辣食物以及高脂肪食物的攝取；

●維持健康體重（BMI維持在18~24kg/m2喔）；

●如果平躺會有胃酸逆流症狀，可將床頭抬高約15-20公分（以脖子舒服為主）；

●學習放鬆技巧、管理壓力。

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