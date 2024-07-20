健康網》農藥不要吃下肚 9類蔬果清洗秘訣一次收

清洗3大原則，先浸泡，後沖洗，再切除；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天都在吃的蔬果，你知道怎麼清洗才對嗎？新北市衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文表示，去除農藥除了去皮去葉，最好的方法還是「清水沖洗」，使用清潔劑反而可能會有殘留問題。掌握清洗3大原則，先浸泡，後沖洗，再切除，就能遠離農藥殘留。

衛生局指出，對於蔬果農藥殘留，除了去除果皮及外葉之外，清洗是唯一減少農藥的方法；研究顯示，任何清洗方法只能去除殘留於表面的農藥，差別只在於用水量的多寡及如何防止減少營養份的流失。通常也不建議使用清潔劑，因為可能會造成介面活性劑殘留之問題。

請繼續往下閱讀...

正確洗菜3原則

1.先浸泡：以清水浸泡約3分鐘，使表面農藥溶解。

2.後沖洗：以流動清水沖洗，除殘餘農藥。

3.再切除：切除不食用或不易清洗之部位。

9種常見蔬果清洗方式

包葉菜類（高麗菜、萵昔、大白菜）：去除2-3片外葉-浸泡-撥下葉片清洗。

大片葉菜（小白菜、菠菜、青江菜）：浸泡-加強沖洗葉柄及凹陷處-切除葉柄或根部。

小片葉菜（空心菜、龍鬚菜、筒蒿）：浸泡-沖洗葉片-切除葉柄或根部。

食花不食葉（花椰菜、青花菜）：沖洗花蕊-切小塊-川燙（3-5分鐘）。

帶蒂頭的蔬果清洗方法，浸泡-沖洗（同時使用軟毛刷輕柔刷洗表面）-去蒂頭；圖為情境照。（圖取自freepik）

豆菜、瓜果、椒類、茄類（敏豆、苦瓜、青椒、番茄）：表面有凹陷、帶蒂頭的蔬菜，浸泡-沖洗（同時使用軟毛刷輕柔刷洗表面）-去蒂頭。

耐久放蔬果（南瓜、蘿蔔、地瓜）：存放1-2天-沖洗-切除根部或蒂頭。

小果類（葡萄、草莓、荔枝）：連同枝梗一起浸泡-沖洗-去枝梗、蒂頭或外殼。

皮不食用水果（柑桔、芒果、水梨）：沖洗-去果皮、蒂頭及凹陷處。

皮可食用水果（芭樂、蓮霧）：浸泡-沖洗（同時使用軟毛刷輕柔刷洗表面）-去蒂頭及凹陷處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法