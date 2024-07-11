健康網》南港「鵝肉周」疑食物中毒 食物中毒預防5要點

衛生局前往南港鵝肉周稽查，查有衛生缺失。（台北市衛生局提供）

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南港「鵝肉周」疑食物中毒11人就醫 北市衛生局勒令停業

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南港餐廳「鵝肉周」驚傳食物中毒案件，北市衛生局表示，至7月7日上午通報就醫者共有6人。據報導，這些患者多有噁心、嘔吐等疑似食物中毒症狀。

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衛生局表示，6日下午陸續接獲桃園市與新北市衛生局通報與民眾陳情，在5日到鵝肉周用餐後發生噁心嘔吐等症狀，衛生局調查民眾用餐內容後發現不少共通點，並前往檢驗餐廳的廚房與廚師。同時衛生局說明，累計到8日中午共有11人就醫，後未新增就醫人數，然已達到停業標準，衛生局已要求鵝肉周停業，並限期改善。

衛生福利部台中醫院家醫科表示，食物中毒的定義為：食物中毒是因攝食污染有病原性微生物、有毒化學物質或其他毒素之食品而引起的疾病。常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等。

食物中毒的分類共有4項：

●細菌性食物中毒：如沙門氏菌、腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌等。

●化學性食物中毒：如農藥、非法食品添加物、重金屬等。

●天然毒性中毒：如毒貝類、毒河豚、毒菇等。

●類過敏食品中毒：如不新鮮或腐敗的魚、肉類。

常見食物中毒原因相當多元，大致上有：

●冷藏及加熱處理不足。

●食物調製後放置在室溫下過久。

●生、熟食交互污染。

●工作人員衛生習慣不良或本身已被感染。

●調理食物的器具或設備未清洗乾淨。

●水源被污染。

●誤食含有天然毒素的食物。

最後要談如何預防食物中毒，衛生福利部台中醫院提出五要原則：

●要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨雙手，有傷口要先包紮。

●要新鮮：選擇新鮮衛生的食材，並確保用水乾淨無虞。

●要生熟食分開：使用不同的器具處理生熟食品，避免交叉污染。

●要徹底加熱：食品中心溫度需超過70℃以消滅細菌。

●要注意保存溫度：食品保存溫度應低於7℃，且不宜在室溫下放置過久。

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