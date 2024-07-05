健康網》吃珊瑚礁魚小心雪卡毒素！ 食藥署：烹煮也無法去除

因雪卡毒素結構穩定性高、無色無味，故無法由魚的外觀，或氣味判斷是否含有毒素；示意圖。（圖取自食藥署藥物食品安全週報）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著夏天到來，溫度日漸上升，在全球暖化下，除了造成極端氣候外，熱帶海魚天然毒素，也就是「雪卡毒素（Ciguatoxin）」，在食品安全中的風險也緩慢上升。食藥署表示，此毒素常見於魚類內臟，尤其是肝臟，且無法藉由烹煮去除。

食藥署指出，由於海洋溫度上升，促使有害藻類增生，如甘比亞藻（Gambierdiscus spp.）和福氏甲藻（Fukuyoa spp.），其產生的雪卡毒素經藻食性魚類食用，再被肉食性魚類攝食。最終，雪卡毒素會藉由食物鏈再被人攝入，因而導致中毒。

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雪卡毒素小百科

食藥署表示，雪卡毒素最常存在於魚類內臟中，尤其是肝臟。其結構穩定性高、無色無味且耐高溫，故無法藉由烹煮去除，且食用前難以察覺，因此無法由魚的外觀，或氣味判斷是否含有毒素。此毒素中毒的潛伏期較長，12小時內可能出現如噁心、嘔吐、腹瀉、低血壓、心搏過緩、感溫異常、頭痛及頭暈等症狀，少數病患甚至會出現癲癇，該症狀可能持續數周、數月至數年。

中毒12小時內可能出現如噁心、嘔吐、腹瀉、低血壓、心搏過緩、感溫異常、頭痛及頭暈等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署提到，台灣四周具有豐富的珊瑚礁藻類及魚種資源，與雪卡毒素中毒相關的珊瑚礁魚種有：單斑笛鯛、雙斑笛鯛、星鱠及老虎斑等。我國近10年來總共發生4起雪卡毒素中毒案例，分別在2013年1起、2014年2起以及2019年1起，共計13人受影響，其中3起中毒事件均與雙斑笛鯛有關。

預防中毒4撇步

●避免食用不明來源、不知名的魚類及水產品。

●避免食用珊瑚礁魚種的頭、魚皮、內臟和卵。

●購買魚類及水產品時，應選擇信譽良好的供應商，並避免購買重量超過3公斤的大型珊瑚礁魚種。

●食用後若舌頭感覺異味或麻痺感，即停止食用。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第981期

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