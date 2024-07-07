健康網》南韓泡菜疑染諾羅病毒 症狀常持續24小時以上

南韓傳出泡菜疑似有諾羅病毒，造成上千名師生就醫。（圖取自freepik）

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南韓爆發千名學生和教職員食物中毒 泡菜驗出諾羅病毒

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓發生食物中毒案件，全羅北道南原市多達24所小學、國中與高中，發生大規模食物中毒事件。共有多達1024名學生與教職員身體不適。目前多認為這些學校的泡菜驗出諾羅病毒。

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衛福部食藥署衛教資料說明，依據美國疾病管制局（CDC） 的評估，諾羅病毒57% 經由食物傳播、16% 為人傳人、3% 藉由被病毒污染的水傳播。易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

食藥署表示，感染諾羅病毒，主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉。全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。只要適時、適切的補充水分及電解質，給予支持性治療，病患多會自然康復且少有後遺症發生。

至於如何預防，食藥署表示，嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：

●勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。

●為嬰幼兒或老年人更換尿布 或處理排泄物之後，也應洗手。

●飲水要先煮沸再飲用，所有食物都應清洗乾淨並澈底煮熟，絕不生食。

●外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。不需烹煮的食物應該儘快吃完。

●食物需要封上保鮮膜以預防污染，吃剩的食物應該放在溫度適中的冰箱中儲存。

●被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。 注意居家環境衛生，必要時可用漂白水消毒。 新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

●為了預防把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業工作者，應於症狀解除至少48小時後才可上班。

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