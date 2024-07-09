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健康網》天熱易食物中毒！ 「2關鍵」護健康：冰箱放7分滿
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，時不時就會發生食物中毒案例。科博特診所院長劉博仁提醒，天氣炎熱，大家要注意食物存放情形，冰箱不要塞得太滿，至多約7分滿左右。除此之外，加熱食物時，應保持在攝氏70度以上，才能殺菌，並謹記食物保存在攝氏7度以下，降低細菌繁殖速度，遠離食物中毒。
劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，天氣很熱，非常容易發生細菌所導致的食物中毒可能性，冰箱食物塞得太滿，會影響食材的保鮮，建議至多存放約7分滿左右。
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劉博仁提及，一般細菌在70度以上時容易死亡，所以食物加熱溫度一定要超過攝氏70度；在攝氏7度以下時，細菌繁殖速度會減緩許多，供大家參考，請大家多注意，遠離食物中毒風險。
當食物吃不完時，許多人都會使用保鮮膜保存；對此，劉博仁指出，保鮮膜有4類材質，包含聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP）、聚氯乙烯（PVC）與聚偏二氯乙烯（PVDC），其中以PE、PVC兩種材質較多，耐熱程度不是很高，若是很燙的食物碰到這類保鮮膜時，可能會溶出塑化劑，長期下來恐影響健康。不只如此，再次加熱食物時，也要將保鮮膜移除，因加熱後，保鮮膜會溶出毒素，可能直接進入食物當中。
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