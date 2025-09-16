自由電子報
關乎理賠！醫學「骨折」、保險「骨裂」不同？骨科醫助釐清

2025/09/16 13:55

台南骨科診所醫師陳建宏看診情形。（陳建宏診所提供）

台南骨科診所醫師陳建宏看診情形。（陳建宏診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕10歲男童小勇在社區公園盪鞦韆，因用力過猛彈飛落地，小勇右手撐地傷及手腕，被爸爸帶到陳建宏骨科診所。陳建宏骨科診所醫師陳建宏即安排照X光顯示「橈骨」遠端有細微裂痕，幫小勇右手打上石膏固定後囑咐定期回診。

在最近一次回診，小勇父問醫師說：「這傷勢到底是骨裂還是骨折？為何保險人員說不是骨折，是骨裂，只能部分理賠」。陳建宏表示，醫學專業定義「骨折」是指骨頭結構完整性受到破壞的總稱，只要骨頭因為外力或病理原因出現斷裂、不連續、裂縫，無論大小、深淺或型態，皆稱為骨折。

陳建宏表示，依照骨折的型態，可細分為：

1.完全骨折：骨頭完全斷裂成兩段或多段。

2.不完全骨折：骨頭表面或部分結構出現裂痕，沒有完全斷開，例如青枝骨折（兒童常見）。

3.壓迫性骨折：常見於脊椎，因為外力或骨質疏鬆造成椎體高度壓縮。

4.病理性骨折：由腫瘤或骨質疏鬆導致骨頭脆弱，輕微外力就造成骨折。

陳建宏進一步說明，為何會有「骨裂」這名詞？骨裂其實就是屬於不完全骨折的一種表現方式，並非獨立的醫學診斷，骨裂這名詞在正統的醫學教科書、國際疾病分類、骨科文獻裡都不存在。

保險公司對骨折的理賠金額，通常依「嚴重程度」分級賠償，骨頭完全斷裂及僅有裂痕，賠償金額高低不同，因此保險公司在理賠實務上，用「骨裂」來理賠不完全骨折是合理的。只是民眾希望以完全骨折來要求保險公司理賠，結果造成醫學專業用語與大眾理解出現落差，病人以為「骨裂 ≠骨折」，但在醫師眼中「骨裂＝骨折」，而保險公司用「骨裂」理賠不完全骨折。

在門診時常需要花時間跟病人解釋，陳建宏指出，骨折有輕微像髮絲狀裂痕，也有嚴重如粉碎性斷裂，但醫師開的診斷書一律是「骨折」。至於保險公司怎麼定義骨裂或骨折，那是契約並非醫學的問題。對骨折病人治療流程取決於受傷部位（手腕、腳踝、脊椎…）、骨折型態（穩定或不穩定）、病人年齡、骨質狀況、功能需求（運動員 vs 上班族）。輕微骨折可能只需要石膏固定，嚴重則要鋼釘或鋼板固定。

陳建宏強調，醫學使用精準的語言很重要，就像「癌症」不能隨便被稱為「腫瘤」；「感冒」不能混淆於「流感」。骨裂這模糊的用詞，易讓病人誤認為是比較具「安全感」的診斷。他身為骨科醫師要傳達一個正確的觀念：醫學上只有「骨折」，沒有「骨裂」，骨裂僅是保險方便理賠術語，非醫學名詞。

解釋醫學骨折與保險骨裂差異的台南骨科診所醫師陳建宏，常到各地演講骨科醫療專題。（陳建宏診所提供）

解釋醫學骨折與保險骨裂差異的台南骨科診所醫師陳建宏，常到各地演講骨科醫療專題。（陳建宏診所提供）

