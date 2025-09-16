自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

手機能即時預警心房顫動！ 陽明交大開發非接觸式心律偵測技術

2025/09/16 14:08

陽明交大電控工程研究所教授吳炳飛（右），率團隊開發出使用手機或筆電相機鏡頭，擷取臉部微血管的色彩變化，就可監控心律變化技術。（陽明交大提供）



〔記者楊綿傑／台北報導〕用手機就能偵測心臟健康！陽明交大電控工程研究所教授吳炳飛率團隊開發出只要使用手機或筆電相機鏡頭擷取臉部微血管的色彩變化，就可監控心律變化的技術，可應用於高風險族群的居家監測、社區篩檢及臨床輔助診斷，提升預防及治療的效果。

心房顫動與中風有高度關聯，患者易錯過黃金治療期。過去心房顫動的偵測多仰賴心電圖等接觸式設備，長時間配戴易造成不適，又有使用門檻，難以推廣至日常生活。為解決此一痛點，研究團隊運用遠距光體積變化描記圖技術，透過手機或筆電的相機以非接觸方式擷取臉部微血管的色彩變化，量測心房顫動，進而推估心跳訊號，

研究團隊更提出一套新穎的訊號處理演算法，有效降低因頭部晃動與光線變化帶來的干擾，大幅提升訊號品質與準確度。不同於以往仰賴運算資源的深度學習模型，系統採用輕量級AI模型設計，大幅降低參數量與處理延遲。

為驗證技術的可靠性，研究團隊與恩主公醫院主任孫瑜合作，自行建立一套涵蓋心房顫動、正常心律與心房顫動及多種心律不整的影像資料庫，邀請超過450位受試者參與實驗。測試場景刻意保留日常環境中常見的晃動與光影變化，即便在高干擾場景下，系統仍維持高準確率。

研究團隊指出，該技術可在沒有網路連線的狀況下完成即時分析，為個人化健康監測與遠距醫療應用提供新契機。其輕量化、高穩定的特點，也有望廣泛應用於高風險族群的居家監測、社區篩檢及臨床輔助診斷，為提早預防與介入治療爭取更多時間，助民眾在日常生活中照護心臟健康。

