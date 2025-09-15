外籍青年來台蹲點 參訪北榮新竹分院體驗偏鄉醫療

透過教育部「全球優秀青年來台蹲點計畫」，3位來自墨西哥與印度的外籍學生，參訪台北榮總新竹分院，深度體驗台灣偏鄉醫療。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕教育部TEEP「全球優秀青年來台蹲點計畫」，期望讓海外青年學子深入了解台灣的醫療環境與就業市場。3位來自墨西哥與印度的外籍學生，近日由元培科大醫學檢驗生物技術系主任楊宏基陪同來到新竹縣竹東鎮，參訪台北榮總新竹分院檢驗科與放射線科，展開半日體驗行程，這也是北榮新竹分院首次接待外籍學生參訪。

海外學生專心聆聽檢驗科實驗室副主任楊婉華（右）導覽實驗室門診服務流程。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院表示，該院長期承擔新竹縣偏鄉與原鄉地區的醫療照護重任，提供急重症、慢性病及基層醫療的全方位服務。為強化國際交流，院方特別製作 Podcast 節目，以英文與西班牙語介紹醫院背景與使命、醫療服務發展、社會責任與未來展望，協助外籍學生跨越語言隔閡，理解本院雖位於偏鄉，仍能展現高效與專業。

參訪中，實驗室主管全程以英語交流，帶領學生認識臨床檢驗與分子診斷的應用，並分享醫院如何透過精準檢驗支持偏鄉病患的診療。學生們在參訪的過程中，紛紛以amazing、fascinating、impressed、educational 形容體驗，為在非都會區也能享有先進醫療感到驚艷。

院長陳曾基表示，醫院正積極推動國際化，包括強化英文官網、院內雙語標示等，期待醫院未來更加國際化，未來將持續結合數位創新與國際交流，展現台灣偏鄉醫療的韌性與溫度。

