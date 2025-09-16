尿液出現潛血陽性 醫：多數無症狀 定期追蹤是關鍵

中榮嘉義分院院家醫科醫師陳加表示，「尿液潛血」指的是在檢驗中偵測到尿液中可能含有紅血球，分為「肉眼血尿」與「鏡下血尿」。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕21歲黃小姐日前健檢發現尿液檢查結果為「潛血陽性」，醫師判斷屬於「鏡下血尿」，建議複檢後，數值已恢復正常，由於黃小姐沒有出現頻尿、解尿灼熱或血尿等症狀，年紀輕、無抽菸史與家族病史，建議她持續可透過定期健檢追蹤，了解及掌握身體狀況。

台中榮總嘉義分院家醫科醫師陳加表示，「尿液潛血」指的是在檢驗中偵測到尿液中可能含有紅血球，分為「肉眼血尿」與「鏡下血尿」。常見原因包括泌尿道感染、腎結石、膀胱或腎臟腫瘤，甚至劇烈運動、女性月經影響，或檢體保存不當所造成的假陽性，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認。

請繼續往下閱讀...

陳加說，正確的檢體採集方式非常重要，建議女性選擇月經以外的時間，最好採用清晨第一次排尿的「中段尿」，並立即送檢或妥善冷藏，以避免檢體變質造成誤判。

同時也要培養健康習慣，包含每日攝取足夠水分（約2000毫升）、避免長時間憋尿，以降低泌尿道感染及結石的風險，若有頻尿、血尿或腰痛等異常症狀，則應盡快就醫檢查，不可自行拖延。

陳加提醒，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。黃小姐的案例提醒年輕族群，即使平時無不適，也不能掉以輕心，只要按時健檢、遵循醫囑，並透過日常的衛教原則落實自我保健，大部分尿液潛血案例都能獲得妥善處理，讓健康維持在安全狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法