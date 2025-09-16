北部未滿月男嬰腸病毒亡 疾管署警：開學後傳播風險拉警報

疾管署發言人曾淑慧指出，今年腸病毒已累計16例重症，其中8例死亡，創下近6年同期最高。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內再傳新生兒腸病毒重症死亡，衛福部疾病管制署今（16日）公布，北部1名未滿月的男嬰，出生第7天就因低體溫送急診，檢出黃疸、肝指數上升、血小板低下等疑似敗血症徵兆，雖緊急送進加護病房搶救，仍在隔日不幸身亡，檢驗確認是腸病毒「伊科病毒11型」感染。

疾管署發言人曾淑慧指出，今年腸病毒已累計16例重症，其中8例死亡，創下近6年同期最高，其中有13例是新生兒感染伊科病毒11型，已有7人不幸身亡。她強調，開學後腸病毒傳播更易升溫，家長、教托育及醫療照護機構需特別留意。

請繼續往下閱讀...

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第37週（9月7日至13日）全國腸病毒門急診就診人次達8313人，比前一週增加6.8%。目前社區以克沙奇A16型最常見，其次是伊科病毒11型與克沙奇A6型。開學後病例呈現緩升，但整體疫情仍未達流行閾值，預估還需要一段時間才會進入流行。她也提醒，鄰近的日本、香港疫情同樣上升，今年日本、香港與韓國的腸病毒疫情都比去年更嚴峻。

疾管署指出，5歲以下嬰幼童與新生兒是重症高危險群，若出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，應立即就醫，避免病程急速惡化。常見重症前兆包括，嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（突然全身抖動）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，一旦出現務必盡速送往大醫院。

疾管署也呼籲，日常應落實「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」等五大時機洗手。孕婦產前也應避免人多、通風不良場合及接觸有症狀人士，若分娩前14天曾出現發燒、腹瀉等症狀，請務必告知醫師，以利醫療處置。醫院嬰兒室、產後護理之家與托嬰中心則應嚴格訪客管理並落實感染控制，降低新生兒暴露風險。

保護寶寶讓我們一起這樣做。（疾管署提供）

