自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北部未滿月男嬰腸病毒亡 疾管署警：開學後傳播風險拉警報

2025/09/16 14:32

疾管署發言人曾淑慧指出，今年腸病毒已累計16例重症，其中8例死亡，創下近6年同期最高。（記者邱芷柔攝）

疾管署發言人曾淑慧指出，今年腸病毒已累計16例重症，其中8例死亡，創下近6年同期最高。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內再傳新生兒腸病毒重症死亡，衛福部疾病管制署今（16日）公布，北部1名未滿月的男嬰，出生第7天就因低體溫送急診，檢出黃疸、肝指數上升、血小板低下等疑似敗血症徵兆，雖緊急送進加護病房搶救，仍在隔日不幸身亡，檢驗確認是腸病毒「伊科病毒11型」感染。

疾管署發言人曾淑慧指出，今年腸病毒已累計16例重症，其中8例死亡，創下近6年同期最高，其中有13例是新生兒感染伊科病毒11型，已有7人不幸身亡。她強調，開學後腸病毒傳播更易升溫，家長、教托育及醫療照護機構需特別留意。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第37週（9月7日至13日）全國腸病毒門急診就診人次達8313人，比前一週增加6.8%。目前社區以克沙奇A16型最常見，其次是伊科病毒11型與克沙奇A6型。開學後病例呈現緩升，但整體疫情仍未達流行閾值，預估還需要一段時間才會進入流行。她也提醒，鄰近的日本、香港疫情同樣上升，今年日本、香港與韓國的腸病毒疫情都比去年更嚴峻。

疾管署指出，5歲以下嬰幼童與新生兒是重症高危險群，若出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，應立即就醫，避免病程急速惡化。常見重症前兆包括，嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（突然全身抖動）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，一旦出現務必盡速送往大醫院。

疾管署也呼籲，日常應落實「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」等五大時機洗手。孕婦產前也應避免人多、通風不良場合及接觸有症狀人士，若分娩前14天曾出現發燒、腹瀉等症狀，請務必告知醫師，以利醫療處置。醫院嬰兒室、產後護理之家與托嬰中心則應嚴格訪客管理並落實感染控制，降低新生兒暴露風險。

保護寶寶讓我們一起這樣做。（疾管署提供）

保護寶寶讓我們一起這樣做。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中