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健康網》別讓食物處於危險溫度帶！ 熱菜「這樣」可進冰箱
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕這種天氣容易食物中毒，需記住保存重點。好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，許多細菌於溫度7-60度間能快速生長繁殖，所以此段溫度區間被稱為危險溫度帶，其中又以20-50度最為危險！他建議，熱菜可於手指觸碰會燙，但不至於燙手時即可冰進冰箱（約60度左右），還有冰箱勿堆太滿，避免影響冰箱冷卻效果。
熱菜不用等放涼再冰
林世航提到，過去將熱菜放涼再冰，主要是考量到「冰箱負擔」、「覺得熱菜會影響到冰箱其餘食物」、「熱菜水蒸氣多易壞」等幾點，但其實目前冰箱普遍冷房效果佳。即便熱菜冰冰箱會使周圍溫度增加，但也能藉由快速降溫，使食物遠離危險溫度帶，且不造成冰箱太多負擔。
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注意食安5「要」點
要洗手：勤洗手，才能防止病從口入。
要新鮮：食物放過久，有些臭味皆建議不要吃。
要生熟食分開：過往一些食物中毒，便是因為未將生熟食器具、抹布等分開，導致交叉污染發生。
要徹底加熱：許多細菌煮沸5-10分鐘，甚至於60度加熱15分鐘以上即可殺滅。
要注意保存溫度：食物不放於室溫超過2小時，目前夏日高溫環境下，更是不要放超過1小時。記住「避開危險溫度帶」，剩菜儘速冰冰箱，自助餐則用保溫器保溫，在60度以上可避免食物中毒。
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