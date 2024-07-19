吃過期食品 南市5旬獨居婦肉毒桿菌中毒

南市衛生局呼籲食用自製醃製品或真空包裝食品之前，應留意包裝外觀是否異常並徹底煮熟，以確保食用安全。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今日確診1例肉毒桿菌中毒病例，衛生局發言人林碧芬呼籲民眾，食用罐頭食品、自製醃製品或真空包裝食品之前，應留意包裝外觀是否異常並徹底煮熟，以確保食用安全。

南市衛生局今日公布1例確診食因型肉毒桿菌中毒個案，經調查該案為54歲獨居女性，發病前曾食用過期食品，個案於7月13日出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、雙側眼瞼下垂、構音障礙和頭暈等症狀，自行前往醫院就醫，經醫院採檢血清檢體送驗，確診為肉毒桿菌中毒，個案目前仍在加護病房並施打肉毒桿菌抗毒素治療中。

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林碧芬表示，未經完全滅菌處理的食品於製作或包裝過程可能遭受肉毒桿菌孢子污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能會導致肉毒桿菌中毒。因肉毒桿菌毒素不耐熱，煮沸100℃加熱10分鐘即可破壞，家庭自製醃製及真空包裝食品食用前應先徹底煮熟，以確保飲食安全。

南市衛生局今日公布1例確診食因型肉毒桿菌中毒個案，呼籲民眾留意食品保存期限。（記者王姝琇攝）

此外，購買時注意罐頭外觀是否有膨罐、髒污、生鏽、凹罐、密封不全或是真空鈕浮起等問題；食用罐頭食品時，若需加熱，應先將食品倒入玻璃或瓷器等容器後再加熱；若沒吃完想冷藏，也建議倒入容器後再放入冰箱保存。

衛生局局長李翠鳳呼籲，由於肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，也提醒臨床醫師提高警覺，如有發現腸胃道症狀或疲倦，並伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等類似肉毒桿菌中毒之神經學徵狀，應立即通報衛生單位，以利及時提供肉毒桿菌抗毒素，並給予病患妥適的照護，降低死亡的風險。

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