健康網》綠豆清涼又解毒 營養師曝5食物排出重金屬

營養師指出，綠豆含有綠豆蛋白、鞣質和黄酮類化合物，可與有機磷農藥、汞、砷、鉛化合物結合形成沉澱物，減少胃腸道吸收率；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日消基會公布「市售嬰幼兒米食」相關抽查結果，發現有6家米餅重金屬超標。營養師劉于慈提醒，其實大人更容易從生活中攝取到重金屬，建議多吃海帶、黑木耳、南瓜、胡蘿蔔、綠豆。

劉于慈於臉書粉專「營養師魚池不養魚-于慈營養師」發文指出，最近新聞報導多款寶寶米餅檢驗出重金屬超標，在媽媽界掀起一波恐慌，想起我也是熱愛寶寶米餅的人，看到米餅就會忍不住想買，但除了寶寶，其實大人更容易從生活中攝取到重金屬，比如鍋碗瓢盆及餐具、深海魚、中藥粉、菸品等等，更是防不勝防。

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她指出，若是讓重金屬長期大量累積在身體裡，可能會導致心肺腎肝等器官的損害、免疫及神經系統的退化等，所以平時就要盡量避免這些重金屬的食品或物品，除此之外，有些神兵利器隱藏在日常生活中，多吃也可以幫助人體排除重金屬。

●海帶：很常聽過從海帶或海藻萃取的褐藻膠吧？除了有調節免疫的效果之外，海帶中的褐藻膠因含水率高，在腸內能形成凝膠狀物質，有助於排除毒素物質。

●黑木耳：富含膠質的食物，其中植物膠質有較強的吸附力，可以與腸道中有毒物質結合使其排出體外。

●南瓜：南瓜本身富含果膠，有助於清除體内重金屬和部分農藥。

●胡蘿蔔：胡蘿蔔中的胡蘿蔔素及維生素A不只對眼睛有益，其含有的維生素A和果膠，與體內的汞離子結合之後，能有效降低血液中汞離子的濃度，加速體內汞離子的排出。

●綠豆：綠豆不只在夏天能夠清熱解毒，清涼一夏，含有綠豆蛋白、鞣質和黄酮類化合物，可與有機磷農藥、汞、砷、鉛化合物結合形成沉澱物，減少胃腸道吸收率。

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