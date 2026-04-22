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健康 > 傷病癌症 > 外傷

NBA球星重摔》溫班亞瑪疑腦震盪 醫：若還在用藥「顱內出血機率大增」

2026/04/22 16:11

NBA馬刺隊溫班亞瑪之前因深部靜脈栓塞休養，今在比賽中頭部遭到重擊，新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，若還在服用抗凝血劑，今天這一擊就非同小可。（路透）

NBA馬刺隊溫班亞瑪之前因深部靜脈栓塞休養，今在比賽中頭部遭到重擊，新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，若還在服用抗凝血劑，今天這一擊就非同小可。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕NBA首輪季後賽第2戰，馬刺隊「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）意外受傷，疑似腦震盪。新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，希望他的深部靜脈栓塞已治療好，不然抗凝血劑，遭遇如此重擊，如此外傷就不得了。

洪惠風在臉書分享，他很細心看到溫班亞瑪右手肘套，左手則沒有。一般深部靜脈栓塞的標準治療方法是抗凝血劑，抗凝血劑的好處是「減少血栓」，壞處也是「減少血栓」，血栓少了，深部靜脈的血栓會改善，但是因為血栓減少，出血機會會增加。

什麼時候容易出血？洪惠風指出，血壓高、外傷都是危險因子，尤其NBA是激烈身體碰撞的運動，外傷的機會非常高，如果有服用抗凝血劑，一旦受傷就不得了。

洪惠風表示，若是溫班亞瑪的醫師在D dimer血栓指數正常後，建議使用靜脈加壓，如果是腳，會建議使用彈性襪，如果是手，就使用能夠加壓的袖套。他觀察到，溫班亞瑪右手有袖套，左手沒有，也許，說不定，大概，就是為了這個目的。

溫班亞瑪在比賽中，頭部撞擊到地面，疑似腦震盪退賽，洪惠風表示，若還在服用抗凝血劑，今天這個重擊非常可怕，顱內出血的機會會大增，也是很多人服用抗凝血劑要小心之處。

馬刺隊在溫班亞瑪倒地數分鐘後，由隊醫陪定走回休息室休息，15分鐘後，由球團向外宣布他進入「腦震盪觀察名單」，須觀察48小時後才能判定再復賽。

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