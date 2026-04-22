健康網》1班12人過半染流感：記得打疫苗

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，最近門診觀察，不少小病人因流感而無法上學。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕記得打流感疫苗！禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」提到，最近門診觀察，流感疫情看似有稍微降溫，近日卻有位年幼的病人，高燒不退，被媽媽帶了過來。

媽媽臉色很沉重：「阿包醫生，他以前發燒沒這麼累過，這次真的嚇到我了。」我一看心裡就有底了：「燒到攝氏40度，這種異常的疲累感，一定要高度懷疑流感！」媽媽點點頭：「我也懷疑，老師說班上有人確診。」快篩才剛滴下去，幾秒鐘B型流感兩條線直接現形！

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媽媽補充：「隔壁班現在直接停課，全班12個人，有9個感染，剩下3個根本不敢去上學。」巫漢盟提醒：很多人聽到自己德流感，第一反應是「去年不是打過疫苗了嗎？」其實流感疫苗的保護力大約維持半年到一年，隨著抗體下降，最近不時流行也是正常的。面對變幻莫測的病毒，大家還是要多洗手、注意個人衛生！大人也一樣，本年度流感疫苗記得要按時補上。

北市衛生局說明，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人屬於流感的高危險族群，若民眾出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就可能是感染流感，應佩戴口罩儘速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療。同時提出6項預防方式。

1.要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣。

2.要保持室內空氣流通，防範病毒傳播。

3.要儘早施打流感疫苗。

4.要警覺流感症狀，及早就近就醫治療。

5.生病要按醫囑服藥多休息，不上班不上課。

6.危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間。

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