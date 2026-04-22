試藥半年變14天 三總AI預測免疫用藥 助患者擺脫類固醇

三總風濕免疫科主任劉峰誠（左起）和詹女士、胡女士分享接受維生素C和氫分子整合療法後，病情穩定控制。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕自體免疫疾病治療長期面臨試藥期長、療效難以預測的困境，患者往往需歷經3至6個月反覆調整藥物，期間病情可能持續波動。三軍總醫院風濕免疫科團隊結合人工智慧（AI）與創新療法，建立免疫用藥預測系統，可在14天內預測藥物反應，並搭配整合治療策略，可助部分患者減少類固醇使用。

三總內科部風濕免疫科主任劉峰誠表示，自體免疫疾病是免疫系統錯誤攻擊自身組織所致，常見如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡（SLE）與乾燥症等，嚴重時恐影響心臟、肺臟及腎臟功能。傳統治療需透過長時間試藥觀察療效，但約有3成患者對藥物反應不佳，延誤病情控制。

請繼續往下閱讀...

他指出，團隊歷時5年分析超過1500例全血檢體，建立3項AI預測指標，結合流式細胞儀與深度學習模型，可在14天內預測個別患者對免疫藥物的反應，準確率約達90%，讓治療從過去的「試藥」轉為「預測」，有助縮短調整時間。

在治療策略上，團隊進一步整合氫分子修復技術與維生素C，作為輔助性治療。劉峰誠說明，氫分子具有選擇性中和自由基的特性，可降低發炎反應並調節免疫細胞功能；維生素C則可清除自由基並促進調節型T細胞作用，兩者結合形成抗氧化與免疫調節的雙重機制。

劉峰誠指出，72歲的詹女士同時罹患乾燥症、紅斑性狼瘡與肺纖維化，接受整合療法後發炎指數逐步穩定，肺部病變未再惡化；另有80歲的胡女士是類風濕性關節炎患者，治療2年後，關節疼痛顯著改善。另1名47歲男性罹患類風濕性關節炎27年後併發紅斑性狼瘡，在加入相關療法後成功停用類固醇並維持病情穩定。

不過相關成果目前多屬臨床觀察與個案經驗，仍需更多大型研究驗證療效與安全性。劉峰誠表示，未來醫療將朝向在疾病初期即透過AI預測找出最適合的治療方式，結合創新療法達到預測、治療與修復整合，提升自體免疫疾病治療精準度與患者生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法