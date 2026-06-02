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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

觸電OHCA 台中男奇蹟救回 1週康復出院 向醫療團隊表達感謝

2026/06/02 18:10

郭男感謝救命的消防救護人員。（中市醫提供）

郭男感謝救命的消防救護人員。（中市醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市58歲郭姓男子今年4月工作時不慎觸電，當場失去呼吸心跳（OHCA），並從工作梯跌落，命懸一線，台中市消防局獲報後立即啟動「雙軌救護機制」，由轄區救護車與高級救護隊同步出勤，現場施以CPR、AED電擊及高級心臟救命術，成功恢復心跳，送醫接力治療後，1週即康復出院，且未留下明顯後遺症，近日特別現身向消防及向醫療團隊表達感謝。

「真的很感謝他們把我這條命救回來！」郭男回憶，當天在工廠進行開關箱配電作業時不慎觸電，隨即失去意識，之後發生的事情完全沒有印象，他說，自己能夠撿回一命，全靠消防與醫療團隊全力搶救，

郭男觸電OCHA，靠消防雙軌救護恢復撿回呼吸心跳，送醫到院接力救治。（示意圖，中市醫提供）

郭男觸電OCHA，靠消防雙軌救護恢復撿回呼吸心跳，送醫到院接力救治。（示意圖，中市醫提供）

當天案發時消防局接獲民眾報案，指稱有人作業時觸電倒地失去意識，立即啟動雙軌救護機制，由轄區救護人員率先抵達現場，發現患者已無呼吸心跳，立刻實施心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊器（AED）急救。

消防局第三救災救護大隊大隊長詹仁傑表示，現場研判患者屬於可電擊心律，救護人員共實施2次電擊後恢復自主循環（ROSC），由於報案民眾清楚告知患者為觸電意外，提供重要資訊協助救護人員判斷病情，也成為搶救成功的重要關鍵，隨後到場的高級救護隊接手進行高級心臟救命術（ACLS），包括建立靜脈輸液管路、投予強心藥物及氣管插管維持呼吸道暢通，讓患者從事故現場到送抵醫院的過程中，持續獲得不中斷的醫療處置。

消防局第三救災救護大隊大隊長詹仁傑表示，為提升重症患者存活率，今年持續強化到院前緊急救護量能。（中市醫提供）

消防局第三救災救護大隊大隊長詹仁傑表示，為提升重症患者存活率，今年持續強化到院前緊急救護量能。（中市醫提供）

台中市立醫院急診外傷中心主任施宏謀表示，患者送抵醫院時，救護人員已完成藥物給予、建立血管通路及呼吸道處置，讓急診團隊得以立即接續後續治療，相較過去需從零開始急救，大幅爭取黃金搶救時間。

施宏謀指出，觸電傷除了造成皮膚灼傷外，更可能因電流通過心臟引發致死性心律不整，導致患者瞬間失去意識與心跳，若遇到觸電意外，首要原則是確認現場安全，切勿直接接觸患者，應先關閉電源或利用絕緣物將患者與電源分離，避免自身也遭受電擊。

他提醒，事故在確認現場安全後，應立即撥打119，若患者無正常呼吸或失去反應，應立刻開始胸外按壓，並儘速取得AED進行電擊，OHCA搶救關鍵在於「早期辨識、早期求救、早期CPR、早期電擊」，每延遲一分鐘開始 CPR 或電擊，存活機會約下降7%至10%。

郭男感謝救命的消防救護及醫療人員。（中市醫提供）

郭男感謝救命的消防救護及醫療人員。（中市醫提供）

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