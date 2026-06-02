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健康 > 杏林動態

AI送藥！中山醫大暨附醫與仁寶打造送藥機器人 讓醫護少跑120公里

2026/06/02 17:09

中山附醫自主研發的「智藥雲立方」系統，呈現醫學教育、臨床照護到智慧科技整合。（中山醫大提供）

中山附醫自主研發的「智藥雲立方」系統，呈現醫學教育、臨床照護到智慧科技整合。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中中山醫學大學暨附設醫院近年積極推動智慧醫療，今年首度登上2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），攜手科技巨頭仁寶電腦，共同展示產學醫三方共創的「智慧送藥機器人」，預估每月可再省下醫療人員送藥500公里以上步程，另與中山附醫自主研發「智藥雲立方」系統。

今天電腦展開幕典禮，總統賴清德親臨會場參觀，並聽取「智慧送藥機器人」的研發理念與臨床應用介紹，肯定台灣醫療與科技跨域合作所展現的創新能量。

面對醫療人力日益吃緊，團隊將醫療現場最耗體力的藥品傳送工作交由機器人執行，由中山醫大、中山附醫與仁寶電腦共同開發，結合Physical AI與Digital Twins（數位雙生）技術，打造智慧醫療物流與人機協作應用場景。

中山醫學大學董事長周英香指出，過去急診醫護與藥事人員每月領藥、補藥往返高達1500趟，若使用傳統氣送設備，雖然速度快，卻常面臨藥品損毀或漏出風險，導入智慧送藥機器人後，以急診每趟來回80公尺估算，每月可替第一線人員省下超過120公里步程，減少約25%藥品傳送人力；未來若擴展至病房與開刀房，預估每月可再省下500公里以上步程。

中山醫學大學董事長周英香（右6）與總院長蔡明哲（右4）率團隊與仁寶出席2026台北國際電腦展。（中山醫大提供）

中山醫學大學董事長周英香（右6）與總院長蔡明哲（右4）率團隊與仁寶出席2026台北國際電腦展。（中山醫大提供）

中山醫大校長黃建寧表示，學校近年持續推動數位賦能與深化智慧醫療布局，成立智慧醫療研究中心，與工研院等單位合作，推動AI醫療研究、智慧醫療人才培育與臨床應用，結合附設醫院場域驗證，加速智慧醫療技術落地，逐步建立完整AI與數位能力培育體系，此次與科技巨頭仁寶的三方合作，將AI落地醫療場域，實際減少醫護負擔。

仁寶電腦資深副總經理陳禧冠指出，為確保醫療級安全性，團隊也建立急診與藥局的「智慧送藥閉環流程」，採專人專卡權限控管，「智藥雲立方」負責藥品全程追蹤與管理；仁寶電腦的POLYMEDX則作為「Physical AI營運平台」，負責智慧機器人任務派遣與院內物流流程串聯，當藥劑師完成調劑，藥品進入「智藥雲立方」即啟動全程追蹤，並透過POLYMEDX平台即時協同送藥機器人與任務調度系統，提升藥品配送、安全交付與物流管理效率。

陳禧冠提及，未來智慧醫院核心，在於建立可被 AI 感知與管理的智慧營運平台，此次三方合作不僅是流程創新，更盼透過「智慧送藥機器人」與「智藥雲立方」打造高效率人機協作模式，未來也將以「台灣經驗」推向國際智慧醫療市場。

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