心衰竭患者出現自傷念頭 奇美醫智慧照護平台助走出陰霾

奇美醫院打造電子化的智慧照護平台（ePROM），讓重症患者在出院返家後能像在醫院裡回饋自己的病症或身心相關問題，不致有斷層。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名心臟衰竭病人從奇美醫院出院後，透過醫院官方LINE的ePROM智慧照護平台定期回覆身心狀況。1次問卷中，患者提到近期睡眠困難、情緒低落，甚至有自傷念頭，個案管理師收到病人訊息、立即回訊關懷，並將相關訊息傳達醫療團隊成員。病人回診時醫師關懷與藥物介入治療，睡眠狀況漸改善，情緒也慢慢回穩，對於疾病的不安與壓力明顯減輕。

在後續追蹤裡，患者表示生活動力恢復，偶爾會外出活動。個管師持續透過平台追蹤與關懷，讓病人感受到即使人在家中、不在醫院，也有醫療團隊默默守護與陪伴。』

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奇美醫院品管部長、感染科醫師杜漢祥指出，傳統醫療像在破解一幅缺少線索的複雜謎題，醫療團隊看得到檢驗數據，卻常漏了患者最真實的感受！為打造以患者為核心的智慧醫療照護模式，該院從去（2025）年起參與衛福部「創新整合跨層級照護模式計畫」，並由院內品質管理部與資訊室攜手合作，全面推動「電子化病人自述結果量測（ePROM）」智慧照護平台。

透過院內照護平台與該院官方LINE「奇醫管家」整合，讓患者不論在就診前、治療中或出院返家後，都能透過手機填寫問卷，主動回報自身症狀變化、生活狀態、心理壓力與就醫經驗。

杜漢祥認為這樣的回饋，讓醫療不再只是醫護單方面判斷，而是由患者能主動掌控自己的健康與照護歷程。同時，病人自述結果也讓醫療團隊能更全面地了解患者需求，即時調整照護方向，進一步強化醫病共享決策（SDM）的實踐，落實「以人為本」的智慧醫療照護。

這套ePROM智慧照護平台已在多個慢性病與重症科別展現顯著成效，在「心衰竭照護」上，個管師可透過患者自主回報體重變化、呼吸喘、水腫、睡眠與活動力等資訊，提早發現惡化徵兆；對HIV（人類免疫不全病毒）患者也提供回報機制。

此外，針對「腦中風、心肌梗塞、重大外傷與到院前無生命跡象」等需要長期追蹤的病人，ePROM智慧照護平台也能協助團隊持續追蹤患者生活功能與情緒壓力等問題，使醫療團隊更早介入復健、心理支持與社會資源連結，協助患者回歸家庭與社會生活。

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奇美醫院的官方LINE提供患者出院後能持續回饋自己的病症、身心相關問題給個管師與醫療團隊了解。（記者王俊忠翻攝）

奇美醫院的官方LINE提供患者出院後能以填問卷方式、持續回饋自己的病症、身心相關問題給個管師與醫療團隊了解。（記者王俊忠翻攝）

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