非洲伊波拉疫情擴散！台灣4名疫區返國旅客健康監測中 1人發燒幸排除感染

疾管署公布，目前已有4名自伊波拉疫情國家返台的國人接受健康監測。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕因應剛果民主共和國及烏干達伊波拉疫情升溫，台灣啟動邊境強化措施。目前4名自疫區返台國人均納入健康監測，其中1名曾出現發燒症狀，但檢驗結果為陰性。疾管署指出，考量國際大型活動將有數百名疫區人士來台，自6月2日起暫停兩國居民入境90天，並持續監控疫情發展。

剛果民主共和國伊波拉疫情持續擴大，疫情中心主任郭宏偉指出，截至5月31日已累計321例確診病例，其中48人死亡、6人康復，另有220例疑似病例待確認；疫情主要集中於伊圖里省、北基伍省及南基伍省共23個衛生區。烏干達則累計9例確診病例、1例死亡，病例主要分布於首都坎帕拉及瓦基索區，感染與跨境移動及醫療照護暴露有關。

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疾管署已將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級提升至第三級「警告（Warning）」，並自5月27日起針對自兩國入境者實施21天自主健康管理。署長羅一鈞表示，截至目前，共有4名國人符合監測條件，其中2人曾赴烏干達、2人曾赴剛果民主共和國，返台後均已開立自主健康管理通知書，並在居家進行健康監測。

他指出，其中1名於5月27日入境的國人，隔天出現輕微發燒症狀，衛生單位立即安排送醫隔離及採檢。由於伊波拉病毒檢驗結果為陰性，因此已排除感染，並解除隔離措施。

他說明，目前剛果與烏干達正值雨季，瘧疾、呼吸道感染及其他熱帶疾病盛行，因此有旅遊史民眾出現發燒症狀時，未必就是感染伊波拉，仍須透過PCR等檢驗方式進一步確認。近期國際間包括義大利及巴西也曾出現疑似病例，最終皆證實為其他疾病，其中巴西2例分別確診為瘧疾及腦膜炎。

除了提升旅遊警示，政府也進一步祭出邊境管制措施。羅一鈞表示，自6月2日起，來自剛果民主共和國及烏干達的居民暫停入境90天，已核發簽證者也將暫時取消入境資格。

羅一鈞表示，此舉除參考美國、加拿大等國作法外，也與近期將在台灣舉辦的大型國際民間活動有關。該活動預計吸引3萬至4萬人參與，其中超過400名與會者來自伊波拉疫情國家。為避免大量疫區旅客同時入境，增加邊境檢疫及社區健康監測壓力，因此提前採取預防措施。

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