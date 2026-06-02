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健康網》不只是想睡！ 研究揭打哈欠助大腦排廢：假裝恐沒用

2026/06/02 17:09

食農專家韋恩表示，研究指出，打哈欠時，腦脊髓液和靜脈同時從頭蓋骨向外流出，有助大腦排廢；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，研究指出，打哈欠時，腦脊髓液和靜脈同時從頭蓋骨向外流出，有助大腦排廢；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想睡覺的時候，不只眼皮重，經常也會伴隨哈欠連連。食農專家韋恩表示，根據國外研究指出，正常深呼吸時，靜脈血液從頭部流出、腦脊髓液同步流入頭蓋骨。不過，打哈欠時，腦脊髓液和靜脈血卻是同時從頭蓋骨向外流出，完全相反。研究表示，阿茲海默症等神經退化疾病均與腦內廢物堆積相關，而腦脊髓液又負責把腦內代謝廢物帶走；因此，真正的打哈欠這個動作，可能有助減少腦內廢物堆積。

打哈欠只是想睡覺？對此，韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，澳洲新南威爾斯大學讓22名受試者在MRI裡看人類和動物打哈欠的影片，利用哈欠的感染性觸發真正的反射，再掃描頸部的液體流動。研究發現，正常深呼吸時，靜脈血從頭部流出，腦脊髓液同步流入頭蓋骨。打哈欠時，方向完全反轉，腦脊髓液和靜脈血同時從頭蓋骨向外流出。研究者表示，這個結果讓他們意外。

假裝打哈欠無法觸發外流模式

此外，研究發現一個細節更有趣：假裝打哈欠，即使嘴型做得再像，腦脊髓液的流向仍和正常呼吸無異，不會觸發這個模式，只有真正由反射驅動的哈欠才有效。這表示這個流動機制是生理反射本身在驅動，而不是口腔動作。

反向模式有助帶走大腦內廢物

腦脊髓液負責把腦內代謝廢物帶走，阿茲海默症等神經退化疾病也都和腦內廢物堆積相關。韋恩說，研究者指出，這個外流模式最可能發生在就寢前，可能是大腦在入睡前的一次清除準備。

韋恩指出，研究附帶發現2件事：打哈欠時，進入腦部的冷動脈血增加，研究者推測哈欠可能也有幫大腦散熱的功能。另外，每個人打哈欠時舌頭的動作模式獨特而一致，「就像指紋，只靠打哈欠的方式就可能識別特定個人」。

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