中榮爆廠商代刀遭停約神外住院業務3個月 擬申請抵扣停約維持神外住院服務

健保署裁罰中榮神經外科住院業務自8月起停約3個月的處分，中榮回應，將向健保署申請抵扣停約，換取住院不暫停。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總爆出神經醫學中心2名科主任容留廠商在手術室代刀，被台中地檢署起訴，健保署依不實申領診察費及手術費，裁罰中榮神經外科住院業務自8月起停約3個月的處分，台中榮總回應，將向健保署申請抵扣停約，換取住院不暫停，不會影響病患權益。

中榮若以抵扣停約方式換取不暫停神外住院業務3個月，也就是選擇以回溯方式，繳回前一年度的3個月向健保申報的醫療費用，金額尚在計算中，中榮表示，一定會維護病人的就醫權益。

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依中檢起訴兩名科主任容留廠商在手術室代刀，幫13名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費14萬多元，依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保達14萬元以上，可停約3個月，裁處中榮自8月起停止3個月等處分，並追回不當申報費用及開罰共80多萬。

中榮表示，上月底收到處分書，目前正研議是否申覆，不過對於神外住院業務，將向健保署申請抵扣停約，以抵扣金換取不停約處分，因此不會暫停住院業務，不會影響民眾醫療權益。

針對此案，健保署也依鄭姓、楊姓主任不實申領診察費及手術費，也依特管法將2人開罰自8月起分別停約3個月及1個月。

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